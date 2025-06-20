林柏宏新片圓夢當硬漢 動作戲被讚「湯姆克魯宏」

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（中央社記者洪素津台北20日電）演員林柏宏和宋芸樺主演台灣首部高鐵題材動作片「96分鐘」，也是台北電影節開幕片。林柏宏圓夢當硬漢，坦言拍攝過程非常「硬」，還被大家戲稱是「湯姆克魯宏」。

台北電影節今天晚正式揭幕，由「96分鐘」擔任開幕片，導演洪子烜、監製鄒介中率堅強卡司林柏宏、宋芸樺、李李仁、林昀希、葉靜涵出席。

林柏宏和宋芸樺在片中飾演夫妻檔，也是處理炸彈危機的夥伴，宋芸樺說：「我們演夫妻很自然，非常有安心感！」林柏宏笑說：「我娶到一個好老婆，一個眼神就知道要幹嘛，默契很好。」他們掛保證，全片「無尿點」，絕對刺激過癮。

「96分鐘」歷時9年打造，總預算新台幣1.6億元，劇情聚焦在拆彈專家和刑警妻子兩人在高鐵列車中發現炸彈威脅，一場爭分奪秒的生死危機與情感考驗交錯展開。

洪子烜透露，當初創作劇本是想描寫當危機發生時，人性的光明和黑暗面，感謝團隊一起完成這部作品。

林柏宏飾演的角色不同以往，有點歷練和滄桑，是個硬漢，他在片中有大量動作戲，下戲後得狂貼痠痛貼布。李李仁在旁爆料，當時林柏宏的綽號就是「湯姆克魯宏」。林柏宏補充：「我收工坐高鐵回家時，都還會有種下班還在上班的感覺。」

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宋芸樺有一場戲把李李仁的手弄到瘀青，事後趕緊請飲料道歉，李李仁笑說：「芸樺很認真，動作戲非常盡責，大家都說她像『警犬』。」

「96分鐘」也透過高張力情感勾勒男女主角在生死與關係間的心理變化，將於9月5日上映。（編輯：管中維）1140620