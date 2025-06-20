歐盟駐處漫畫文宣再出擊反諷中國 台歐海纜同遭破壞引共鳴
（中央社記者田習如布魯塞爾19日專電）駐歐盟代表處繼去年推出幽默反諷中國扭曲聯大2758號決議的漫畫文宣品，今年再度出擊，針對台灣與歐盟都遭受海纜破壞的事件製作諷刺漫畫筆記本。駐歐盟代表李淳表示，歐洲對此新型威脅非常有感，可引發共鳴。
駐歐盟兼駐比利時代表處今年再次與比利時有名的政治漫畫家Lectrr（本名Steven Degryse）合作，以海纜遭破壞為主題，反諷海纜一旦被拉斷，中國的資訊戰也將因網路斷線而施展不開。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
他表示，今年1月以來波羅的海國家和台灣分別出現數個海底電纜遭到破壞的事件，這種防範者成本高、破壞者成本低的灰色地帶威脅，恐怕還會層出不窮，是台歐都能感同身受的議題。
同時，這個議題能突顯中國與俄羅斯的合作不只發生在烏克蘭戰場，也發生在新型態的騷擾威脅，加上漫畫呈現歐式幽默，能讓歐洲友人會心一笑、有記憶點，因此再邀比利時名氣響亮且無懼中國的Lectrr為台灣創作。
中央社詢問李淳在國際局勢變動下的台歐關係經營重點，他指出，讓歐盟不只是從價值角度理解台灣議題，還須認知到台灣符合歐盟的利益，關係才會長久，因此要從新局勢下台歐雙贏的切入點著手。
他解釋，歐盟過去緊握以法治為基礎（rule-based）的國際秩序，如今在美國川普因素下漸轉向以實力為基礎（power-based）的新現實，讓歐盟意識到擁有科技與經濟、軍事與安全的實力才能保有國際領導地位，而台灣正擁有「造王者」的實力。
例如，歐盟追求科技自主，要讓歐盟明白台灣在此領域的角色不可或缺，既拉近台歐關係，也能帶動台灣經濟的多元和成長；歐盟欲強化國防產業，台灣也能提供部分零組件，既深化歐盟在台利益，也能擴大台灣企業產能。（編輯：陳承功）1140620
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