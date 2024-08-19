解讀2758號決議7 / 中國扭曲2758號決議 台灣駐歐盟代表處創新宣傳推動辯論

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聯合國第2758號決議被中國列為對台法律戰武器，連結一中原則，框限台灣地位。國內外學者分析，決議僅處理聯合國內部中國席位，無關台灣地位，聯合國也無權決定台灣地位，國際社會若接受中國論點，台海將面臨更高風險。

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（中央社記者田習如布魯塞爾19日專電）與美國相較，歐盟對台灣的支持算是「慢熱」型，對於探討聯大2758號決議、反駁中國扭曲詮釋，仍在觀望階段。駐歐盟代表處透過漫畫宣傳，凸顯中國硬把台灣框進2758號決議的謬誤，持續推動辯論2758號決議，盼加固定錨，確保歐盟深化挺台。

歐盟「一中政策」下挺台國際參與

中央社記者曾詢問主導歐洲聯盟（EU）政策推行的歐盟執行委員會（European Commission）如何詮釋聯合國大會2758號決議文，想知道歐盟與中國、美國政府的立場有何不同。

結果透過發言人系統所獲答案，首先就是來上一段歐盟的「一個中國政策」標準化敘述，表明「歐盟承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，但同時尋求與台灣在廣泛領域的友好關係和密切合作」。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）進一步答覆，在與歐盟「一中政策」相符下，歐盟願促進台灣參與國際機構的實用解方，例如世界衛生組織（WHO）。

歐盟兩大立法機構之一的歐洲議會（European Parliament）曾在2023年12月通過對歐盟－中國關係建議案中，表達「反對中國不斷扭曲聯大 2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 ，（藉以）要求禁止台灣護照持有者，包括記者、非政府組織人員和政治活動人士進入聯合國參觀和參加活動」。

發聲反駁中國扭曲2758號決議？ 歐盟保持距離

至於另一個歐盟立法機構，也就是重大決策所繫的歐盟理事會（European Council）由27個成員國政府代表組成，要進一步討論、推動「抗中挺台」政策並達一致共識，仍有難度，對探討聯大2758號決議這種積極為了台灣而挑戰中國的事情，仍是「保持距離，以策安全」。

歐洲智庫艾格蒙特（Egmont）副研究員洛明（Jasper Roctus）接受中央社採訪表示，對於加入2758號決議的辯論，他不認為歐盟會願意「走那麼遠」，也許得先觀望美國的發聲能夠獲致什麼成果，但歐盟機構本身不會在此議題有角色；至於個別的歐盟國家，例如在與北京建交時未對台灣地位有過表態的德國，或許就有機會加入聲援。

他指出，中央政府之外，像比利時法蘭德斯大區（Flanders）這類親台的地方政府和議會，也有可能加入國際聲援行列。

今年5月在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），除了吐瓦魯等邦交國，美國代表也首度在世衛公開駁斥中國對2758號決議的扭曲詮釋。在美國帶頭下，能否期待其他長期發言支持台灣成為世衛觀察員的非邦交國，例如歐盟國家未來也加入這場2758號決議的辯論，有待觀察。

歐洲智庫學者洛明接受中央社採訪表示，歐盟機構本身不會投入聯大2758號決議的辯論，但也許先觀望美國的發聲成效後，個別歐盟國家有機會加入聲援。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年8月19日

歐盟駐處漫畫宣傳：中國挾2758號決議硬框台灣

駐歐盟代表處趁著台灣推動參與世衛期間，委託比利時政治漫畫家Lectrr（本名Steven Degryse）以作品表達「要在聯大2758號決議文裡找到台灣，比在尼斯湖裡找到水怪還難」，諷刺中國硬把台灣框進2758號決議。代表處並取得授權印製該幅漫畫的文具紀念品，向歐盟圈的國際友人發送，以擴大宣傳效果。

駐歐盟代表李淳接受中央社採訪指出，扭曲聯大2758號決議對中國有兩層意義，首先將其詮釋為50幾年前全球就有「台灣是中國一部分」的共識，第二層則是因此其他國家任何改變、協助台灣創造國際空間，包含推動與台灣各種層級的交流，就是在改變或挑戰這個全球共識。

李淳認為，由於2758號決議是中國論述邏輯架構的根本，在國際上駁斥、推翻中方的扭曲邏輯，對台灣很重要。

不過，李淳也坦言目前還在第一階段，也就是促進更多歐洲人士瞭解這個議題，因為歐盟27國裡有多少國家同意或接受2758號決議被中國扭曲，「這裡還是個大問號，有部分歐盟的會員國應該仍未對這件事情做過政治判斷」。

李淳解釋推出漫畫文宣的想法，是因為相對於美國或日本，歐洲對印太、台海議題不瞭解，許多歐洲人會覺得這是很遙遠的事，或者覺得當務之急是烏克蘭，所以他想用幽默的方式吸引注意。

李淳說，「就算所有國家都做了政治判斷，並同意2758號決議被扭曲了，也不代表27國會支持我們去發聲反駁」。他認為，「所以有兩個關卡要過，實際上我們現在還停留在第一個關卡，就是27個會員國是否都覺得這跟我有關、需要正視」。

推動2758號決議辯論 鞏固國際夥伴深化挺台

對於外界憂心推動2758號決議辯論會激化中國，無助台灣國際參與。洛明直言，只要中國在聯合國等國際組織享有否決權，他就不認為挑起2758號決議的辯論能有效幫助台灣加入這些國際組織，「我認為這只會激化中國，而使得任何有意義的談話變得更困難」。

但洛明補充，在協助台灣參與國際組織上，歐盟還可以做的是推動類似WTO（世界貿易組織）兩岸同時入會模式。當年是美國將台灣入會與中國入會綁在一起，未來歐盟也可在與中國談判加入新國際組織時採用此法幫助台灣。

記者提問：「如果既有國際組織的決策結構難以撼動，如果歐盟國家對激怒中國多所忌憚，那麼推動2758號決議的辯論，會讓台灣徒勞無功嗎？」

李淳認為，像歐盟國家在國際場合發聲要求讓台灣參與國際，其實就隱含著反對中國阻止台灣參與的論述，因此進一步推動釐清2758號決議的內涵，具有「鞏固確保」國際夥伴深化、延續支持台灣的目的。

他說：「我們要持續溝通，確保大家反駁中國的行動是一個有意識的決定，而不是跟著大國、群眾走，否則國際情勢稍微有一點風吹草動可能各國就又跟著走到錯的那一邊去了。」

李淳表示：「反駁中方對2758的扭曲，目標之一可視為打下加固措施，變成定錨，確保歐盟在這件事情的立場可以長期維持一致。」

駐歐盟代表李淳告訴中央社，推動釐清2758號決議的內涵，目的是「鞏固確保」國際夥伴深化、延續支持台灣，就像加固措施。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年8月19日

讀懂歐洲 歐中關係惡化、歐台關係升溫

李淳也強調要讀懂歐洲，千萬不要認為歐洲跟美國想法、做法一樣，「用美國的作為去期待歐洲，必然會讓人失望」。雖然歐美在文化跟價值上高度一致，但在行事風格上有很大不同，歐洲的風格重視實質深化、實質互動，但就是在檯面上保持低調。

洛明則分析，除非中國主動示好，例如取消對2名歐洲議會議員因批評新疆、香港人權問題而遭致北京制裁，否則未來歐盟與中國的關係不易好轉。在此情勢下，歐盟與台灣也將持續深化往來，「中國必須在新的現實中努力，也就是（歐盟）支持台灣將成為賽局的一部分」。（編輯：周永捷）1130819