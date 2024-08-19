解讀2758號決議8 / 中國用2758號決議當「新戰略」 謝長廷：美日都反對

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聯合國第2758號決議被中國列為對台法律戰武器，連結一中原則，框限台灣地位。國內外學者分析，決議僅處理聯合國內部中國席位，無關台灣地位，聯合國也無權決定台灣地位，國際社會若接受中國論點，台海將面臨更高風險。

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京19日專電）中國近年來利用聯合國第2758號決議支撐「一個中國」原則，形成「新戰略」。總統府資政、前駐日代表謝長廷接受專訪指出，2758號決議主要在講中國代表權的問題，無涉台灣地位；美國、日本與中國建交時，沒有承認中國聲稱「台灣是中國的一部分」的主張。

5月20日賴清德總統就職日，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司組團赴台祝賀，古屋在台北重申「台灣有事就是日本有事」，台美日共享價值觀並加強連結，不使台灣有事發生，力挺台灣加入包括世界衛生組織（WHO）等國際組織。

同一天，中國駐日大使吳江浩召開座談會宣稱：「聯合國 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 確定『一個中國』原則，成為國際關係基本準則與國際社會普遍共識，是所有成員國必須遵守的義務。」

他還表示，中方嚴肅敦促日本政府恪守一個中國原則，停止在台灣問題上越線挑釁，不得打著「議員外交」和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架。

台灣議題國際化 對台灣安全有保障

謝長廷7月中旬在駐日代表處接受中央社專訪時表示，聯合國2758號決議本身是在講中國代表權的問題，近年突然熱門起來，主要就是當前國際社會幾乎都反對用武力解決爭端，像是七大工業國集團（G7）強調台灣海峽的穩定和平發展很重要，反對任何國家使用武力片面改變現狀，敦促和平解決兩岸問題。

2023年11月8日，G7外長會議會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定對於國際社會安全與繁榮不可或缺。謝長廷隔天在東京出席一場論壇後表示，台灣議題已慢慢國際化，G7、各國間外交國防2加2會談、領袖會議都會提到台灣，「台灣議題國際化，對台灣的安全非常有保障」。

中國用2758號決議主張台灣歸屬 美日不承認

謝長廷表示，現在包括美國、日本、加拿大等國也反對中國扭曲聯合國2758號決議。美國並沒有承認「台灣是中國的一部分」，但是（中國）把2758號決議加上「台灣是中國的一部分」的說法，變成「中國是由中華人民共和國代表，台灣是中國的一部分」。

他說：「這一點台灣很多人很小心，不能使用『台灣是中國的一部分』。很多人在講『一中原則』，這個要很謹慎，就是你知不知道這個利害關係？你自己承認『我是中國的一部分』，那中國是由中華人民共和國代表，所以，基本上也連結得上。」

謝長廷指出，日本1972年與中國建交、美國1979年與中國建交，當時都沒有承認「台灣是中國的一部份」，所以美日現在反對中國利用聯合國2758號決議連結上「台灣是中國的一部分」的主張。

影片來源：中央社

美日奉行「一中政策」 未承認「一中原則」

在專訪時，中央社記者指出， 聯合國前秘書長潘基文2007年7月回應台灣申請加入聯合國案時，引用2758號決議，指秘書處無法接受台灣申請。他的發言人補充說，「2758號決議是『聯合國一中政策』的基礎」。對此，歐美國家、日本駐聯合國代表都提出抗議。

謝長廷表示，美日等國沒有承認「一中原則」，只承認「一中政策」。美國的一中政策是「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表中國的唯一政府，就只有這兩點」。中國簽署雙邊條約都要求對方簽「台灣是中國的一部分」，但美國並未同意，美國只是「認知」到中國這樣講；日本則是說「尊重」中國的看法。

謝長廷於2016年6月擔任駐日代表，駐日8年來強調要發揮「草根的力量」，目前日本很多地方自治體、議會力挺台灣。多屆在日本召開的「台日交流高峰會」公布的宣言都建議日本政府制定「台灣關係法」或「台灣交流法」。

2023年在宮城縣仙台市通過的「仙台宣言」直接載明聯合國2758號決議並未決定台灣的未來或走向。

謝長廷表示，「對日本而言，聯合國2758號決議不能決定台灣的命運」。日本在戰後是戰敗國，所以放棄台灣，同時日本也認為自己是戰敗國，不能決定台灣未來歸屬於哪一國。

中央社記者問謝長廷對於2021年6月11日，日本參議院全票通過「世界衛生組織（WHO）處理台灣問題決議」的感想。該決議記載，籲請各國同意台灣自2022年起參與世界衛生大會（WHA），並要求日本政府與各國合作確保台灣參與WHA的機會。

謝長廷表示，他很感動，也非常感謝，因為這種類似決議須全體通過，若有一人反對都無法通過。日本雖然有國會議員的只有5、6個黨，但其實有10多個黨，他們要全部支持並不容易。

第9屆台日交流高峰會去年11月18日在日本宮城縣仙台市舉行。（中央社檔案照片）

解讀2758號決議 台灣要謹慎、不讓中國掛鉤

1972年前往京都大學專攻法學的謝長廷深諳法律問題。他指出，「國際法本身就有很強的政治色彩，有時是強國講的算，但是如果台灣自己承認了，那就很嚴重」。

謝長廷認為，包括台日交流高峰會、日本議會做出力挺台灣的決議，表示他們有一定的常識，台灣民眾應該先要有這個常識。他強調：「我現在講的不是台灣國內政黨的競爭，而是台灣在國際的命運。」

謝長廷表示，台灣在這議題上一定要很謹慎，「有些人糊里糊塗，不知自己在講什麼、不知利害關係。因為此時攸關台灣生死，對2758號的解釋，你自己承認你是中國，他才會掛上鉤。對台灣來講，這是很嚴肅的問題」。

影片來源：中央社

日本「尊重」中國主張與挺台做法不矛盾

日本1972年與中國建交時，日中聯合聲明記載對於中國主張「台灣是中國一部分」此一立場，日本「十分理解、尊重」。

謝長廷說，這與日本力挺台灣的做法沒有矛盾，因為「尊重」與「承認」不同，「假定你承認台灣是中華人民共和國的領土，你就不可能承認台灣不是中華人民共和國的領土」；但是「尊重」不同，「你可以尊重很多人不同的意見，你這個意見我尊重；你講的這個意見不一樣，我也尊重」。

謝長廷說：「50多年來，因為實務上的問題，日本經濟界有經濟界的需要，政界有的也需與中國交流，希望維持穩定或有些利益上的問題，所以慢慢在實務上就變得好像接近「承認」（一中）了，那是不對的。」

他說，所以當日本教科書使用的文字、字典的定義、地圖，如果將台灣記載成中國的一部份，駐日代表處都會提出抗議，不希望時間久了就成為既定事實。（編輯：周永捷）1130819