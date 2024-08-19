解讀2758號決議3 / 姜皇池：年年都要爭取國際參與 維持2758號決議爭議
聯合國第2758號決議被中國列為對台法律戰武器，連結一中原則，框限台灣地位。國內外學者分析，決議僅處理聯合國內部中國席位，無關台灣地位，聯合國也無權決定台灣地位，國際社會若接受中國論點，台海將面臨更高風險。
（中央社記者楊堯茹台北19日電）中國扭曲聯大第2758號決議並與「一中原則」不當連結，引起國際關注。學者認為，要反制中國法律戰攻勢，台灣必須持續申請參與國際組織，「明知會踢鐵板也要去申請」，藉由對峙來維持此議題的爭議性，往後才有更多發展空間，甚至影響法律架構。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
此外，諾魯今年1月15日以聯大第2758號決議為由宣布外交轉向，決定跟中國建交，美國國務院大動作發布新聞稿，指該決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係。
台灣大學法律系教授姜皇池受訪時回憶，聯合國首次以第2758號決議來作為駁回台灣申入聯合國的依據，應是2007年時任總統陳水扁提出以台灣名義申請加入聯合國。
2007年時任聯合國秘書長潘基文以「台灣已被中國代表」為由，駁回台灣加入「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的請求，當時引起美、加、日、澳、紐等國關切。
被問及台灣如何反制中國法律戰攻勢，姜皇池指出，台灣與國際社會當然要一直主張中國扭曲詮釋聯大第2758號決議，避免讓中國的論述成為默認事實；但「坐而言不如起而行」，台灣必須持續申請參與國際組織。
「明知會踢鐵板也要去申請」，姜皇池認為，每一次去敲門，中國就會拿出中方對聯大第2758號決議的論述，這時台灣與邦交國、理念相近國就要提出反駁，藉由「對峙」來維持此議題在國際組織的爭議性，往後才有更多發展空間，甚至影響法律架構。
姜皇池強調，各說各話代表各方對此議題沒定案，倘若要把聯大第2758號決議提案到聯合國大會，台灣在聯大就必須要有足夠實力，畢竟當成議案來討論，會面臨一翻兩瞪眼的政治風險。
政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生坦言，在歐美國家尚未提案挑戰第2758號決議，或協助台灣參與其他國際組織的前提下，「要改變現況並不樂觀」，且中國持續拉攏中、小型國家，台灣的邦交國又愈來愈少，很難在聯大與中國對抗。
嚴震生提及，美國前聯邦參議員穆考斯基（Frank Murkowski）曾說，中華民國重返聯合國最短的路是經過北京，過去中國與台灣有對話空間，但目前雙方在惡意螺旋的情況下，透過中國加入國際組織的機會愈來愈小。
中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，民主國家的行政部門礙於國際現實而不方便發言表態，國會則可以針對中國的錯誤詮釋去做批評與矯正，且與民主國家的國會外交也是非常重要的反制作為。
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會今年通過決議，聯大第2758號決議不涉及台灣政治地位，遺憾見到中國扭曲該決議以背書「一中原則」。郭育仁強調，這相當於40個會員國的國會立場，且留下歷史紀錄，可阻礙中國試圖抹煞台灣的國際法人格。（編輯：林克倫）1130819
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