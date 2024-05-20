本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院職權行使法二讀 被質詢人藐視國會最高罰20萬
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德11/218
首頁 / 政治

日華懇組團出席520 吳江浩籲日本停止越線挑釁

2024/5/20 23:12（5/21 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京20日專電）總統賴清德今天就職，日華議員懇談會組團到台北觀禮。對此，中國駐日大使吳江浩表達不滿。對於日方「台灣有事就是日本有事」的看法，他語帶威脅地說：「日本民眾將被帶入火坑。」

日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司組團參加總統賴清德就職典禮，人數是史上最多的一次，意義重大。「台灣有事就是日本有事」，古屋今天在台北重申，台灣與日本、美國共享價值觀並加強連結，因此「不能讓台灣有事發生」。他力挺台灣加入包括世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。

吳江浩今天在座談會上聲稱：「聯合國第2758號決議確定『一個中國』原則，成為國際關係基本準則與國際社會普遍共識，是所有成員國必須遵守的義務。」

他表示，中方嚴肅敦促日本政府重信守諾，恪守一個中國原則，停止在台灣問題上越線挑釁，不得打著「議員外交」和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架。

吳江浩批判說，日本一些人持續鼓譟「台灣有事就是日本有事」，歪曲解讀中方對台大政方針，大肆渲染「武力攻台」，竭力煽動恐慌情緒，個別政客甚至揚言「為台而戰」。

他強調，中國絕不承諾放棄使用武力，這不針對廣大台灣同胞，而是震懾台獨的根本王牌。

他還說：「當前台海局勢升溫，根源在於台灣當局企圖挾洋謀獨，外部勢力操弄以台制華，是誰長期對台非法售武？是誰在台附近部署進攻性武器？是誰利用所謂台灣有事擴軍強武？答案不言自明。」

吳江浩語帶威脅地說：「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」

吳江浩今天在座談會上還指稱：「台灣參與世界衛生組織（WHO）活動需按一個中國原則處理，日方不得挺台參與世界衛生大會（WHA）。」

對於聯合國大會2758號決議，駐日代表謝長廷9日重申，此決議內容完全沒提及台灣屬於中國。譬如，日本首相岸田文雄前陣子訪問的巴拉圭就是台灣的邦交國，如果聯大2758號決議稱「台灣屬於中國」，那麼台灣的邦交國都有問題；若是這樣，岸田去巴拉圭也有問題。眾所周知，聯大2758號決議無涉台灣的歸屬。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）曾表示，聯大第2758號決議未決定台灣地位、未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。（編輯：郭中翰）1130520

#中國
#日本
#台灣
#吳江浩
#賴清德
#台海
#日華懇
延伸閱讀
日華懇31名議員出席520 中國大使惱羞恐嚇日本公民
吳江浩
中國大使抗議日華懇出席520 日議員：他國無權置喙
賴清德
美國務院歡迎賴總統維持台海現狀承諾立法院續審國會職權相關法案 國民黨民眾黨占主席台[影]
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
墨爾本歡慶總統就職 澳洲議員讚賴清德領導力
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：