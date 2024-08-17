林佳龍：台日友誼更加緊密 謝長廷功不可沒

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（中央社記者吳書緯台北17日電）駐日代表謝長廷卸任，由前考試院副院長李逸洋接任。外交部長林佳龍今天透過臉書發文，細數台日關係發展，感謝謝長廷駐日8年的努力，使台日友誼更加緊密，也期許李逸洋讓台日關係更上層樓。

總統府昨天公布總統令，特任李逸洋為駐日本大使。林佳龍透過臉書指出，謝長廷是台灣民主化時代以來任期最長的駐日大使，也一直是他非常敬重的前輩，這8年來台日友誼更加緊密，「謝大使的努力功不可沒」。

林佳龍表示，謝長廷是民進黨創黨世代的重要成員，曾任高雄市長、行政院長，駐日充分顯示台灣對日本的重視。

林佳龍回憶，2018年他在台中市長任內，曾與謝長廷在日本宣傳當時即將開幕的台中世界花卉博覽會，花博舉辦期間，日本來台觀光客人數突破200萬人，「謝大使成為花博在日本的最佳代言人」。

林佳龍說，由於台日並無正式外交關係，儘管日本和台灣長期民間互動熱絡，但因中國打壓官方互動常受限制，但在謝長廷駐日任內，2017年「亞東關係協會」正名為「台灣日本交流協會」，象徵台日關係逐步朝向正向發展。

林佳龍回憶，2021年當 COVID-19疫情最嚴峻時，日本慷慨捐贈台灣420萬劑疫苗，「謝大使在大雨滂沱中穿雨衣為疫苗送機的一幕，感動無數台灣民眾」；當台灣鳳梨遭中國禁止進口時，日本也立即伸出援手採購，對農民有如一場及時雨，也讓兩國的心緊緊擁抱在一起，「再度證明日本是雪中送炭的好朋友」。

他表示，近年來隨中國威權主義擴張意圖日益明顯，台海局勢漸受國際社會關注，日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事」，讓台海和平成為日本朝野關注焦點，日本並和美國多次強調台海和平穩定重要性。近期，台灣海巡署與日本海上保安廳更進行了海上共同訓練，這些重大突破的背後，都少不了謝長廷的默默努力耕耘。

林佳龍指出，台日關係在經濟、安全上的聯繫近年來多有進展，而謝長廷謙稱8年駐日生涯只是落實「善的循環」，但實際上謝長廷的「善的循環」深具啟發意義，在台灣艱困的外交處境下，仍有許多熱愛國家的優秀外交官在世界各地默默耕耘。他期待能與全球民主國家共同開啟「善的循環」，為世界的和平穩定做出貢獻。（編輯：黃瑞弘）1130817