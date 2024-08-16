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準駐日代表李逸洋：全力以赴強化產業與安全合作

2024/8/16 13:49（8/16 14:31 更新）
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準駐日代表李逸洋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北16日電）即將出任駐日代表的李逸洋今天表示，以惶恐的心情接下總統交付重任，必當全力以赴。未來將強化產業合作，以半導體和AI產業優先推動，並與美日就資訊分享、分工協調、人員演訓等安全議題加強合作，以維持區域和平穩定。

李逸洋下午接受中央社記者訪問表示，總統賴清德非常重視台日友好關係的增進，過去在擔任立委及台南市長期間，與日方建立長期的深厚友誼，打下台日緊密關係的堅實根基，因此，他以誠惶誠恐的心情接下賴總統交付的重任，今後必當全力以赴，並強調未來將在產業與安全兩大議題強化合作。

李逸洋說明，台日關係目前處於幾十年來最好的時期，如何在既有的良好基礎上繼續往前邁進，是未來工作的一大挑戰。

李逸洋指出，每逢地震、風災、水災或重大疫情，台灣與日本國民及政府均患難與共，積極向對方伸出援手，雙方的深厚互助情誼在國際社會中相當少見。

李逸洋提到，台灣與日本在經濟、貿易、觀光、文化、地方政府、民間社團各方面的交流都非常熱絡，尤其國會議員間互動頻繁，緊密連結，更屬難能可貴。

李逸洋感謝前駐日代表謝長廷、駐日副代表蔡明耀及駐日代表處同仁的齊心努力、各機關充分配合與國人鼎力支持，才能有這麼好的成績，未來各項交流活動都將持續進行並逐步擴充範圍，之後會在產業合作及安全合作兩項議題上加強努力。

首先，產業合作以半導體和AI產業優先推動。李逸洋透露，台積電、日月光及力積電都有在日本投資設廠，台灣是半導體及AI生產重鎮，許多國際大廠紛紛來台設立研發中心，台灣也歡迎日本企業來台投資。

李逸洋解釋，半導體及AI產業供應鏈涵蓋非常廣範，日本在某些領域居於技術領先地位，例如最近日本開發出EUV（極紫外光）光刻新技術，耗電量降至1/1O，台灣目前正迫切需要高科技產業突破性省電新技術。台灣如何與日本在半導體及AI產業攜手合作，把餅做大，擴大產業聚落效應，互相增益，各蒙其利，是可以努力的方向。

其次，李逸洋感謝日方在2021年美日2+2會議及峰會上倡導台海和平穩定的重要性，之後2年在國際各重要場域相繼獲得世界主要國家的持續關注與熱烈呼應，紛紛為台海和平發聲。

李逸洋表示，今年美日峰會及2+2會議再次強調維持台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，世界民主國家皆已建立中共不得以武力改變台海和平現狀的共識，並決定駐日美軍提升位階，新設「統合軍司令部」以強化美國與日本作戰指揮的協調。

李逸洋強調，台海和平穩定攸關世界經濟繁榮，台積電生產世界90%的高階晶片，一旦供應鏈出現危機，各主要國家經濟必將受到重創。台灣如何與美日就資訊分享、分工協調、人員演訓等安全議題加強合作，以維持區域和平穩定，也是未來值得開拓的重點工作。（編輯：張若瑤）1130816

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