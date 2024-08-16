本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 政治

李逸洋任駐日本大使 預計9月就任

2024/8/16 12:37（8/16 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前考試院副院長李逸洋16日受任命為駐日本大使。（中央社檔案照片）
前考試院副院長李逸洋16日受任命為駐日本大使。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北16日電）總統府今天公布總統令，特任前考試院副院長李逸洋為駐日本大使。知情人士今天透露，李逸洋預計9月間赴日就任新職。

駐日本代表謝長廷日前結束出使日本8年多的生涯，從東京羽田機場啟程返國。

1980年代李逸洋與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判8個月徒刑，被稱為「蓬萊島三君子」。

李逸洋出獄後曾任民進黨文宣部主任、台北市議員，並受陳水扁邀請擔任北市府民政局長、內政部政務次長、行政院人事行政局局長（現改制為行政院人事行政總處）、內政部長；2016年前總統蔡英文上任後，李逸洋再次回鍋擔任公職，曾任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政，從政資歷相當完整，且清廉自持行事謹慎。（編輯：蘇志宗）1130816

#內政部
#日本
#謝長廷
#陳水扁
#蔡英文
#總統府
#李逸洋
延伸閱讀
謝長廷結束駐日8年 任內實現台日「善的循環」民進黨副秘書長楊懿珊任駐美公使 謝長廷李翔宙免職安倍逝世2週年 日本駐台代表：努力延續友好日台關係蓬萊島雜誌案調查局布線民、監聽 監院糾正行政院美麗島事件被告全獲平反 施明德林義雄罪名撤銷
李逸洋
謝長廷結束駐日生涯 日台交流協會理事長送機外傳李逸洋駐日、郝培芝駐法 外交部：沒有評論
陳水扁
金門快艇案順利落幕 邱垂正：政府主導維護民眾福祉陳水扁被控洗錢案 法官陳勇松承審
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：