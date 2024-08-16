李逸洋任駐日本大使 預計9月就任
2024/8/16 12:37（8/16 14:26 更新）
（中央社記者溫貴香台北16日電）總統府今天公布總統令，特任前考試院副院長李逸洋為駐日本大使。知情人士今天透露，李逸洋預計9月間赴日就任新職。
駐日本代表謝長廷日前結束出使日本8年多的生涯，從東京羽田機場啟程返國。
1980年代李逸洋與前總統陳水扁、前立委黃天福因「蓬萊島雜誌案」，遭判8個月徒刑，被稱為「蓬萊島三君子」。
李逸洋出獄後曾任民進黨文宣部主任、台北市議員，並受陳水扁邀請擔任北市府民政局長、內政部政務次長、行政院人事行政局局長（現改制為行政院人事行政總處）、內政部長；2016年前總統蔡英文上任後，李逸洋再次回鍋擔任公職，曾任保訓會主委、考試院副院長、總統府資政，從政資歷相當完整，且清廉自持行事謹慎。（編輯：蘇志宗）1130816
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