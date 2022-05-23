美麗島事件被告全獲平反 施明德林義雄罪名撤銷

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促轉會23日平復施明德（圖）、林義雄及范政祐的刑事有罪判決。至此，美麗島事件案的被告已全部平反。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北23日電）促進轉型正義委員會今天公告第10波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案以及武漢大旅社案等；平復施明德、林義雄、范政祐、黃天福、李逸洋、陳水扁等人的司法不法。

促轉會發布新聞稿指出，從107年10月4日至任期屆滿為止，共公布10波刑事有罪判決撤銷名單，累計公告撤銷5983件刑事有罪判決。

促轉會發布的最新一波刑事有罪判決撤銷名單，涵蓋美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案以及武漢大旅社案等。

促轉會說，美麗島事件案在1990年雖經前總統李登輝特赦，但特赦效力僅止「主文」罪刑宣告，對確定判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在，因此仍有撤銷的必要。

美麗島事件共8人受「軍事審判」，另有33人在「普通法院審判」。軍事審判部分，除施明德及林義雄外，黃信介、姚嘉文、張俊宏、林弘宣、呂秀蓮、陳菊等6位的有罪判決已於促轉條例施行日視為撤銷。

至於受普通法院審判者，除范政祐外，其餘受有罪判決當事人，已於促轉條例施行日視為撤銷有罪判決。

促轉會今天平復施明德、林義雄及范政祐的刑事有罪判決。至此，美麗島事件案的被告已全部平反。

促轉會認為，平復司法不法原因包括，美麗島事件後，蔣經國以個人意志主導後續態度與行動，違反權力分立及審判獨立原則；施明德偵查過程疑似遭脅迫利誘、林義雄疑似遭刑求等。

促轉會說，美麗島事件發生時，許信良人在海外，並未與其他被告於同案判決，但當局仍以涉嫌叛亂通緝，許信良偷渡回台時被捕，後遭判刑；許信良雖於1990年經李登輝特赦，但特赦效力僅止於「主文」罪刑宣告，對判決認定犯罪的「事實」與「理由」，既無宣告，依然存在；促轉會今天認定此案應予平復司法不法。

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另外，促轉會這次也平反許曹德台獨案被告許曹德；蓬萊島雜誌案黃天福、李逸洋、陳水扁；武漢大旅社案楊薰春、林祖簪、游全球、吳亮、王藹雲等人。

促轉會認為，許曹德台獨案當事人以平和方式宣揚政治主張，卻被解釋為陰謀實行叛亂；蓬萊島雜誌案，黃天福、李逸洋、陳水扁等人被訴誹謗，是中國國民黨與國家情治、軍事機關所協力策劃，其目的在於壓制政治異議言論，形成寒蟬效應；武漢大旅社案前總統蔣中正介入案件偵查，是為平復僑情，護衛其統治權威。（編輯：林興盟）1110523