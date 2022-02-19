美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

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（中央社記者賴于榛台北19日電）國史館與國家人權博物館今天對美麗島事件史料彙編舉辦新書發表會，書中披露高雄市某西餐廳老闆有黑道背景，自稱多次受警總指示，攻擊美麗島雜誌社，事後卻被列為安和專案取締對象。

國史館與國家人權博物館今天主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，在美麗島事件中遭重判的總統府資政姚嘉文，以及當年辯護律師團之一的行政院長蘇貞昌都應邀出席。

國史館館長陳儀深在序言指出書中關鍵內容，他說，高雄市某西餐廳老闆有黑道背景，指稱當年曾屢次受警總指示，指使黑社會份子攻擊美麗島雜誌社服務處，甚至搗毀前民進黨主席黃信介、前總統府國策顧問周平德的住家，卻在事後被列為「安和專案」取締對象，他在1983年3月不滿盡責卻被這樣對待，向國安局長、警備總司令等提出陳情。

陳儀深指出，這說明了1979年高雄事件爆發前，為何朝野對立緊張的重要事實，也解答了研究者長期以來的疑惑；他也說，史料經斟酌，最後除當事人生日、地址以及女兒姓名等個資以外，全都揭露。

此次相關史料共8冊，第五冊「逮捕與偵訊」中，披露陳儀深指的是當年高雄市「雲河西餐廳」及「明珠餐廳」經營者戴崇慶。

書中記載戴崇慶自述當年他憑著愛國赤誠，明知工作艱難與危險，只是為了國家、為社會，就算赴湯蹈火犧牲也在所不辭，因此從68年10月31日「楊青矗勞工座談會」開始，採取一連串行動，直到12月10日「高雄事件」爆發後的一切善後工作等，總算盡職完成任務。

陳儀深致詞時表示，國史館秉著開放政府、轉型正義的立場，除了陸續出版了29冊二二八事件檔案彙編、也積極辦理「戰後臺灣政治案件」的史料彙編系列，包括2019年的陳文案、2021年的江南案等等，可以說已經到了歷史解謎的深水區。

陳儀深說，今天出版的美麗島事件史料彙編以情治機關為主，包括軍法與司法的處置流程，宛如威權統治時國家機器的解剖圖。

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「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」共有8冊，分別描述情治機關對「美麗島雜誌社」的調查與監控、情治機關對各地美麗島服務處的調查與監控、各方陳述的高雄事件、高雄事件後情治單位的搜捕與偵訊、軍法及司法審判的過程與執行，以及事件後政府當局的各項因應與處置。

陳儀深表示，期待來年，國史館能進一步處理包含林宅血案、高俊明（藏匿施明德）案、大鬍子家博案、以及延續數年的「國際救援」等議題，讓相關史料可以更完整、詳細呈現在民眾面前。（編輯：楊蘭軒）1110219