游錫堃推薦雷震傳等6本書 深入了解台灣民主故事

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立法院長游錫堃鼓勵民眾春節期間閱讀「1971神話聯合國」、「民主的浪漫之路：雷震傳」等6本與台灣民主有關的書，多了解台灣民主故事。中央社記者溫貴香攝 111年2月1日

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（中央社記者溫貴香台北1日電）立法院長游錫堃鼓勵民眾春節期間閱讀「1971神話聯合國」、「民主的浪漫之路：雷震傳」等6本與台灣民主有關的書，多了解台灣民主故事。

游錫堃推薦6本書分別是總統府資政姚嘉文著作「1971神話聯合國」、台灣政黨歷史「二二八消失的政黨」，學者李筱峰所著「小瘋人生－李筱峰69回憶錄」、學者薛化元著作「民主的浪漫之路：雷震傳」，以及「傅正日記」與「秋霞的一千零一夜」。

游錫堃告訴中央社記者，二二八事件過去認知是私菸事件、治安事件所引發的社會衝突，「二二八消失的政黨」與「秋霞的一千零一夜」出版後，驗證時任台灣省行政長官陳儀假藉二二八事件進行屠殺。

游錫堃表示，黨外時期會提到蔣渭水、郭雨新，不會提到蔣渭水胞弟蔣渭川；蔣渭川曾任台灣省民政廳長與內政部處長，當時被認為是「趨炎附勢」，但「二二八消失的政黨」與「秋霞的一千零一夜」都提到蔣渭川在二二八事件差點被打死，等於幫蔣渭川平反，其中一份關鍵性電報是請蔣介石不要派兵，但蔣介石不予理會。

他說，台灣重要組黨或政治運動事件，都與宜蘭人有關，包括1927年蔣渭水創建台灣民眾黨，1946年蔣渭川領導的台灣省政治建設協會，1960年郭雨新參與的中國民主黨，1979年美麗島事件的林義雄、陳菊，他們都出身宜蘭。

游錫堃表示，他將再深入了解後、蒐集更多資料，希望能把這些先賢故居等地串聯起來，加上文史工作者的紀錄，推動宜蘭民主旅遊地圖，讓民眾深入了解相關歷史。

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游錫堃說，民主政治就是政黨政治，如果說不能組黨，卻說是民主政治，不會有人相信，言論自由與結社自由是民主政治的兩個輪子；雷震與傅正在台灣歷史上非常重要，雷震甚至提出中華台灣民主國，兩人最偉大的貢獻就是讓民眾更加了解民主的重要性。

游錫堃說，他鼓勵大家利用春節期間閱讀這6本書，可以多了解台灣民主故事，「民主防疫、防疫民主」。（編輯：林淑媛）1110201