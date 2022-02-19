蘇貞昌：自由民主得來不易 為敵人大外宣不妥當

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國史館與國家人權博物館19日主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，當年辯護律師團之一的行政院長蘇貞昌致詞時表示，台灣民主自由得來不易，大家要好好呵護珍惜。中央社記者張皓安攝 111年2月19日

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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，自由、民主是很多前輩勇敢犧牲奉獻而來，現今外有中國想侵略台灣，內有許多人不知道民主得來不易，甚至為了敵人做大外宣，這很不妥當，大家一定要呵護保存台灣的自由、民主。

國史館與國家人權博物館今天主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，在美麗島事件中遭重判的總統府資政姚嘉文，以及當年辯護律師團之一的蘇貞昌應邀出席；另外，文化部長李永得、民進黨立委邱議瑩與施明德前妻艾琳達也受邀。

蘇貞昌在活動前受訪表示，時代久遠，許多人不知道國民黨威權統治的恐怖，國史館努力保留許多重大史料，讓民眾知道當年時空。

他說，自由、民主是很多前輩勇敢犧牲奉獻而來，也有許多台灣人堅定支持，台灣不要抽離時空，一定要記取教訓。現在外有中國想要侵略台灣，內有許多人不知道民主得來不易，有些人甚至為敵人做大外宣，很不妥當。

蘇貞昌表示，大家一定要努力呵護、保存，堅守台灣自由民主生活的可貴，讓台灣在世界有一席之地。

當年擔任姚嘉文辯護律師的蘇貞昌回憶，在第一次接見時候，看到姚嘉文穿著一件藍色棉襖，自遠遠的走廊從鐵籠中走出來說：「這不是在審判我，是在審判黨外」，還告訴女兒不要為爸爸哭，要為台灣哭。

邱議瑩父親邱茂男也因美麗島事件被捕，蘇貞昌表示，當年住邱家對面，看到一群黑衣人去邱家抓人，那時候邱議瑩才8歲，而邱議瑩持續堅定，奮鬥至今。

姚嘉文致詞時說，美麗島事件是因當年大時代轉變，引起台灣政治的變化，民主運動風起雲湧，有許多人參加，每個人都有不一的功勞，並非幾個人的英雄行為而已。

活動發生民進黨創黨元老、前立委許榮淑在大合照時，於台下喊抗議的插曲。她不滿地說，她曾是美麗島事件一員，民進黨創黨也上台宣誓，為何今天只有當權者才可以上台。國史館人員則解釋，許榮淑先前並未告知會出席，但也表示歉意。（編輯：黃瑞弘）1110219

國史館19日下午舉行「戰後台灣政治案件─美麗島事件史料彙編」新書發表會，總統府資政姚嘉文（右）、行政院長蘇貞昌（左）出席，席間交換意見。中央社記者張皓安攝 111年2月19日

國史館與國家人權博物館19日在台北發表新書「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」，共有8冊，分別描述情治機關對「美麗島雜誌社」的調查與監控、情治機關對各地美麗島服務處的調查與監控、各方陳述的高雄事件、高雄事件後情治單位的搜捕與偵訊、軍法及司法審判的過程與執行，以及事件後政府當局的各項因應與處置。中央社記者張皓安攝 111年2月19日