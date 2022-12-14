內閣改組傳言多 蘇貞昌：與總統討論再向社會報告

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）外界關注內閣改組動態，前副總統陳建仁今天上午赴行政院引發聯想，另傳出桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍將入閣。行政院長蘇貞昌今天表示，內閣改組一事，待立法院會期結束，他會在與總統蔡英文討論定案後，再向社會大眾報告。

蘇貞昌今天出席「111年國家永續發展獎頒獎典禮」，為各單位得獎者頒發獎項。在活動前聯訪時，媒體提問有關「選罷法」排黑條款、陳建仁今早進入行政院，以及外傳鄭文燦、林佳龍將入閣擔任副院長、內政部長等議題。

蘇貞昌說明，「總統副總統選舉罷免法」就有「排黑條款」等相關規定，排黑現在是全民共識，政府回應人民期待，因此在法條中明文規定，盼各政黨都能全力支持，從縣市議長、副議長提名開始做起，不要說一套做一套，台灣才能向上提升。

蘇貞昌接著說明，陳建仁今天早上到行政院，參與的是政委林萬億主持的中央癌症防治會報，且陳建仁之前已多次到行政院開過這個會議。

蘇貞昌說，至於內閣改組的幅度大小、內容為何，他重申待立法院會期結束，他和蔡總統討論定案後，就會向社會大眾報告。（編輯：楊蘭軒）1111214