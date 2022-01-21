促轉會：經國七海園區屬威權象徵 將發函促改名

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（中央社記者溫貴香台北21日電）台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」明天開幕，促轉會今天表示，該處屬「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

促進轉型正義委員會（促轉會）下午發布新聞稿表示，台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運之「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」，近日規劃開放參觀。

促轉會表示，各機關近年已陸續依「促進轉型正義條例」（促轉條例）處置威權象徵，該園區與圖書館卻仍以蔣經國命名；後續將發函建請北市府依促轉條例辦理，並建議檢討文資指定理由，加入轉型正義思維。

促轉會去年9月任務推動及調查結果報告指出，蔣經國早年歷任總統府機要室資料組主任、國防部政治部主任等職，一手掌握黨政軍情治系統，此系統釀成的大量白色恐怖案件，造成上萬個家庭破碎、無數人受到牽連。蔣中正生前，蔣經國已逐漸接續領導國民黨，再未經民主選舉，繼承威權統治，為促轉條例所陳的威權統治者。

促轉會表示，就任總統後，蔣經國雖在形式上未如其父直接介入軍事審判，但為求政局穩定，其政府將黨外人士與「共匪」及海外台獨掛勾為三合一敵人，動輒以叛亂罪相繩，扼殺民主運動。任內仍有余登發案、蔡有全及許曹德案等政治案件；亦曾爆發江南案。

促轉會指出，美麗島事件後也親自督導專案，日記中自陳欲對黨外人士「一網打盡之後，再做斬草除根之事」。他對憲政民主素養有限，視選舉為勞民傷財卻又不得不辦之舉。卻因順應社會壓力與國際因素解除戒嚴，被許多人當成民主推手。

促轉會表示，林宅血案、陳文成案受害者於案發前受到當局嚴密監控；蔣經國身居威權統治當局權力頂峰，卻在陳文成命案發生後益發重用涉入陳案的警總總司令汪敬煦，可以看出威權統治當局為確保政權安定而阻撓真相揭露的意志，使案件至今懸而未破。

促轉會指出，「七海寓所」因是蔣經國的寓所2006年被指定為台北市定古蹟，指定理由頌揚蔣經國「進行解嚴與民主化」，在經濟與文化建設上卓有成就。卻對前述威權事蹟隻字未提。

促轉會進一步表示，周遭土地房舍於2009年後，陸續由國防部無償撥用予台北市文化局，後經北市府BOT規劃為「經國七海文化園區」。園區整體與圖書館皆以蔣經國命名，未來若開放大眾參觀，已屬促轉條例第5條第1項所謂「公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者」的威權象徵，依法應予改名或以其他多元方式處置。

對比該園區仍以蔣經國命名，促轉會指出，全國各機關已依法陸續處置過往威權時代留下的蔣經國相關象徵，開始反省歷史。

促轉會整理各機關協助填報狀況，全國蔣經國相關象徵共72處，共占全國威權象徵比例約4.7%，分布場域遍布全國，包含33座塑像、19幅遺像、以及20處以蔣經國為名之命名空間（含街路名稱、校名等）。72處威權象徵中，經促轉會持續追蹤管考與協商建議，共12處已完成處置（10座/幅塑遺像已移除，2處空間已改名）。

促轉會表示，與該園區同屬命名空間的，包含內政部轄管的台灣警察專科學校，去年10月已將經國樓改名為明德樓；地方政府則如台南市立關廟國中，今年1月其已將校內經國堂題字拆除。

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促轉會表示，因該處屬於「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府，建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

促轉會建議，作為政府轄有公共空間，與民間流傳的多元歷史記憶不同，應彰顯自由民主憲政秩序的重要性，確認民主人權等價值，非僅從單一面向頌揚歷史人物，以達到「否定威權統治的正當性」、「記取侵害人權事件的歷史教訓」效果，深化民主。（編輯：黃國倫）1110121