林宅血案 促轉會：情治機關握凶嫌關鍵錄音但遭銷毀

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北17日電）促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告，促轉會指出，林宅當年應受到嚴密監控，若要進入行凶應非常人所能為，應與情治系統有關；此外，凶嫌曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年，時至今日仍無法破案。

促轉會在2018年5月掛牌上路，將1980年的林宅血案、1981年的台大教授陳文成案列為重點調查案件，並在今天下午於景美人權園區召開林宅血案調查報告記者會。

促轉會指出，促轉會檢視當年辦案過程，認為情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，且當年林宅受到嚴密監控，若要進入行凶非尋常人所能為，應與情治系統有關。

另外，調查過程中也有重大發現。促轉會表示，從檔案顯示，案發時凶嫌曾使用林宅電話對外撥出，情治機關曾掌握這通有凶嫌聲音的監聽錄音帶，但促轉會持續追蹤後發現，國安局內部簽文顯示，此電話錄音疑似在案發後遭到銷毀，在在顯示林宅血案調查受到情治系統嚴重妨礙，也強化威權統治當局涉入此案的嫌疑。

促轉會表示，因國安局解密林義雄相關檔案的同時，援引政治檔案條例第8條第2項規定，以部分檔案內容有嚴重影響國家安全或對外關係之虞，而須於檔案屆滿50年後才開放閱覽，建議國安局等機關對於已解密檔案的應用限制應限縮到最小範圍，以便利社會使用。

促轉會指出，建議政府應再清查國安局、調查局、警政署、原警總、原憲兵司令部等單位所產製的林義雄相關監控檔案，以期能透過新的資料釐清目前無法解釋的事件，如國安局是在什麼情況、基於何種目的，將林宅血案案發當日的電話監聽錄音帶銷毀，唯有徹底揭露相關檔案，才能完整歷史真相。（編輯：蘇志宗）1090217