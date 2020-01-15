林宅血案新發現 澳學者家博案發日通話紀錄待解密

（中央社記者游凱翔台北15日電）針對林宅血案，促轉會今天表示，近期調查發現，國安局保管的機密檔案中，存有不曾對外公開的澳洲學者家博在案發當天曾致電林宅，但此關鍵檔案，國安局認為有影響國安之虞，至少在2030年才能供外界瀏覽。

促進轉型正義委員會下午發布新聞稿表示，近期調查發現，國安局保管機密檔案中，發現澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs）在案發當天中午曾打電話到林宅與林義雄雙胞胎女兒通話的紀錄。

促轉會指出，這個關鍵檔案從未對外公開，雖經國安局檢討解密，卻因國安局認定這批檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，援引「政治檔案條例」規定，使這批檔案須屆滿50年後，才能提供外界閱覽。

促轉會說，家博當年曾來台研究地方政治，與黨外人士、林家結識，從國安局檔案發現，曾被警方視為疑犯的家博，事件發生後三天在偵訊筆錄中表示，案發當天中午曾打電話到林家，是林義雄的雙胞胎女兒接聽，以此證明當時自己不在場。

高檢署2009年重啟調查報告公布後，家博更投書台灣媒體，強調這份報告雖掌握林宅遭監聽，但監聽紀錄中，「並未提到我在2月28日當天中午左右與林的雙胞胎女兒的通話，可能就在她們被殺之前的數分鐘。」

促轉會指出，根據當年監聽紀錄與工作研判，在檔案持續列為機密的情況下，案發後的林宅血案調查小組是否獲得這份監聽紀錄及相關資料，目前仍不得而知，但調查小組並未據以修正調查方向則是事實，也因此導致家博在2009年仍透過投書跨海喊冤。

促轉會指出，這批解密檔案中，首次揭露的警總呈給國安局的「林義雄動態」檔案，證明國安局於案發後不久即確認家博確曾在當日中午致電林宅，且承辦人員認為其「涉嫌可能不重」。檔案記載：「據是日值班同志記憶所及，家博確於12：00左右電林宅與小孩聊天」、「家博之涉嫌可能不重，巧合之情況很有可能」。另一份國安局的監聽紀錄檔案也記錄家博在電話中對林亮均姊妹說：「叔叔今天沒有時間來看你們，叫他們要乖一些。」

促轉會說，遺憾的是，家博在去年11月24日因病去世，來不及親眼目睹這些能夠證實他說法的重要檔案，但依照國安局認定，即使家博仍在世，這批檔案至少須再等10年，也就是2030年才能供外界閱覽；促轉會將與國安局積極協調，希望能提早開放檔案供各界應用。（編輯：張均懋）1090115