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訪查受難者家庭 促轉會：向他人訴說是最大難處

最新更新：2019/12/13 18:46
促轉會自13日起，一連兩天舉辦「轉型正義心理療癒國際研討工作坊」。（促轉會提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　108年12月13日
促轉會自13日起，一連兩天舉辦「轉型正義心理療癒國際研討工作坊」。（促轉會提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　108年12月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）促轉會委員彭仁郁今天表示，從促轉會所執行的政治受難家庭身心需求訪查發現，部分受難者、家屬仍受情緒症狀困擾；找不到可以理解自身經驗的人、難以向他人訴說等，是受訪者最主要的困難。

促進轉型正義委員會今、明兩天舉辦「轉型正義心理療癒國際研討工作坊」。促轉會發布新聞稿表示，邀請在政治暴力創傷領域深耕多年的國外學者專家來台，並邀請國內相關領域專家共同與會，促成多國交流與對話，以提供政治暴力創傷療癒政策規劃的參考。

促轉會代理主委楊翠致詞表示，促轉會「重建社會信任組」在召集人彭仁郁帶領下，進行了2梯次政治暴力創傷助人工作者培訓課程，也透過受難者家訪、藝術治療、影像與藝文創作的說故事方式進行社會對話，期待擴展社會的「政治暴力創傷知情者」，共同撫觸傷痛、追求社會和解。

楊翠說，直視政治暴力創傷，溫柔地撫觸，是走出過去的暗黑魅影，走向清朗陽光的最好路徑。雖然過程不容易，但在有限任期內，促轉會不會放棄、將繼續努力。

促轉會委員彭仁郁在演講中表示，台灣經歷超過40年的威權統治，對上萬名異議分子進行政治迫害，有成千上萬的家庭曾遭受不可逆的巨大創傷。雖然許多受害者或倖存者已年邁、甚且凋零，但二二八和白色恐怖的暴力創傷，至今仍是現在進行式。

彭仁郁指出，在促轉會所執行的政治受難家庭身心需求訪查發現，部分受難者及家屬直到現在仍受精神或情緒症狀困擾；其中，找不到可以聆聽與理解自身經驗的人、難以向他人訴說等問題，是受訪者最主要的困難。這不僅說明政治暴力創傷的現在進行式，也凸顯創傷療癒必須是台灣轉型正義的主要工作之一。

促轉會表示，近日於國家人權博物館展出的「卸密」創作成果展，即是促轉會與政治受難家屬協力透過多元藝術開啟對話與療癒契機的嘗試。未來，促轉會將在總結報告中提出政策建議，期盼台灣成立國家級政治暴力創傷研究、培訓暨療癒中心，作為創傷療癒的長期經營專責機構。

巴黎笛卡兒大學心理學院講師戴布茲（Nayla Debs）在第2場主題演講中，從精神分析的角度檢視黎巴嫩的內戰記憶及其影響。戴布茲指出，黎巴嫩內戰後，因為政府對內戰歷史的不重視，甚至刻意隱蓋及拆除歷史文化資產，造成歷史的真空狀態及人民對歷史記憶的衝突。

戴布茲表示，對於過去發生過的戰爭悲劇，政府不能迴避，必須將歷史真相呈現，落實轉型正義與創傷療癒，人民才不會一直陷在過去的痛苦記憶。（編輯：楊玫寧）1081213

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