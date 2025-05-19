烏：俄計劃試射洲際彈道飛彈 恫嚇基輔和西方

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭軍事情報機構今天表示，俄羅斯計劃進行「訓練及作戰」性質的洲際彈道飛彈試射，對烏克蘭和西方國家進行恫嚇。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）透過通訊軟體Telegram發表聲明指出，俄方下達試射命令，要求於夜間從俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）執行。情報總局還說，該款飛彈飛行射程超過1萬公里。

情報總局表示：「為了宣示性地施壓和恫嚇烏克蘭、歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，侵略國俄羅斯意圖從雅爾斯飛彈綜合體（Yars complex），進行『訓練及作戰』性質的RS-24洲際彈道飛彈發射。」

俄羅斯目前未對烏克蘭軍事情報機構的聲明置評。

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俄羅斯一般不會針對核飛彈試射計畫相關問題作出回應，試射計畫的細節會列為軍事機密，但會在這類試射後發布聲明。

烏克蘭抗俄戰爭已經持續3年多，由於俄羅斯尋求在烏東戰線取得進展，加上終結戰爭的努力目前仍未見成果，基輔當局目前正面臨著龐大壓力。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1140519