消息人士：伊朗即將交付飛彈發射架給俄國
2025/5/11 10:06
（中央社華盛頓/倫敦10日綜合外電報導）兩名西方安全官員和1名地區官員透露，伊朗準備於不久後運交Fath-360飛彈的發射架給俄羅斯。美國表示，伊朗去年已經把這款短程彈道飛彈交付給俄方。
伊朗否認有此類計畫，並駁斥這想法「極其荒謬」。
路透社報導，Fath-360飛彈發射架一旦運交，將有利於俄國在其鄰國發動的進攻行動，同時再度證明了俄國與伊朗之間日增的安全關係。
分析人士表示，射程120公里的Fath-360，給了俄軍一個新武器來攻擊烏克蘭前線部隊、附近軍事目標，以及鄰近俄國邊境的人口集中區。
美國去年9月表示，伊朗不顧制裁，透過9艘懸掛俄國國旗的船隻把飛彈運送給俄方。當時有3名消息人士告訴路透社，當中並不包括發射架。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
婉拒具名的西方安全官員和區域官員表示，Fath-360的發射架即將交運。
伊朗常駐聯合國代表團駁斥這項說法，說這項針對德黑蘭的指控「毫無根據」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140511
- 消息人士：伊朗即將交付飛彈發射架給俄國2025/05/11 10:06
- 2025/05/11 08:12
- 2025/04/28 20:10
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
蒲亭未回應烏克蘭停火通牒 提議5/15在伊斯坦堡直接會談