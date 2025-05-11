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消息人士：伊朗即將交付飛彈發射架給俄國

2025/5/11 10:06
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（中央社華盛頓/倫敦10日綜合外電報導）兩名西方安全官員和1名地區官員透露，伊朗準備於不久後運交Fath-360飛彈的發射架給俄羅斯。美國表示，伊朗去年已經把這款短程彈道飛彈交付給俄方。

伊朗否認有此類計畫，並駁斥這想法「極其荒謬」。

路透社報導，Fath-360飛彈發射架一旦運交，將有利於俄國在其鄰國發動的進攻行動，同時再度證明了俄國與伊朗之間日增的安全關係。

分析人士表示，射程120公里的Fath-360，給了俄軍一個新武器來攻擊烏克蘭前線部隊、附近軍事目標，以及鄰近俄國邊境的人口集中區。

美國去年9月表示，伊朗不顧制裁，透過9艘懸掛俄國國旗的船隻把飛彈運送給俄方。當時有3名消息人士告訴路透社，當中並不包括發射架。

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婉拒具名的西方安全官員和區域官員表示，Fath-360的發射架即將交運。

伊朗常駐聯合國代表團駁斥這項說法，說這項針對德黑蘭的指控「毫無根據」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140511

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