美國與伊朗將進行第4輪核談判 濃縮鈾為雙方紅線

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（中央社馬斯開特11日綜合外電報導）伊朗與美國將於今天舉行有關德黑蘭當局核計畫的第4輪談判，美國官員對於伊朗進行鈾濃縮活動的反對意見日益強烈，伊朗官員則說濃縮鈾是不能妥協的紅線。

法新社和路透社報導，儘管伊朗與美國都表示更想透過外交途徑解決這項持續數十年的紛爭，但雙方仍在數條紅線上存有嚴重分歧。談判人員必須繞過這些爭議才能達成新的核協議，並避免未來的軍事行動。

雖然華府公開展現強硬立場，但伊朗官員認為此舉無助談判。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國總統川普（Donald Trump）的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）將在阿曼調停下，於阿曼首都馬斯開特舉行第4輪核談判。

魏科夫8日告訴布萊巴特新聞網（Breitbart News Network），華府紅線是「不允許濃縮，這代表要拆除，不進行武器化」，要求伊朗徹底拆掉在納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）的核設施。

阿拉奇昨天回應魏科夫的受訪談話，他說伊朗不會在自身核權利方面妥協。

阿拉奇指出：「伊朗將持續秉持誠意談判…如果這些會談目的是限制伊朗核權利，那我明確表達，伊朗不會放棄任何權利。」

伊朗官員已經表態，德黑蘭當局願意就部分限制自身核子活動一事進行談判，以換取解除制裁，但終止鈾濃縮計畫或交出濃縮鈾庫存是談判中「伊朗不能妥協的紅線」。

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此外，伊朗當局已斷然排除就彈道飛彈計畫進行談判的可能性。

川普先前揚言如果外交努力失敗，他會對伊朗採取軍事行動。川普將於5月13日至16日訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1140511