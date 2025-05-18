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林佳緯敲超前三壘打、飛力獅好投 統一獅橫掃雄鷹

2025/5/18 20:06（5/18 20:31 更新）
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中華職棒統一獅隊林佳緯（中）18日賽事建功，5局上敲出關鍵超前三壘安打，全場演出3安猛打賞，助隊最終以6比3擊退台鋼雄鷹，3連戰橫掃。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月18日
中華職棒統一獅隊林佳緯（中）18日賽事建功，5局上敲出關鍵超前三壘安打，全場演出3安猛打賞，助隊最終以6比3擊退台鋼雄鷹，3連戰橫掃。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月18日
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，統一獅林佳緯在5局上敲出關鍵超前三壘安打，全場演出3安猛打賞，加上先發投手飛力獅6局好投，終場獅隊以6比3奪下3連勝，橫掃台鋼雄鷹。

雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）1局下就從飛力獅（Felix Pena）手中轟出2分砲，連續2天開轟，本季已經累積11轟。不過4局上雄鷹投手陳宇宏投出四壞球、觸身球保送後，陳聖平敲出安打帶有2分打點，一棒追平。

5局上雄鷹一壘手王博玄發生傳球失誤後，林佳緯敲出三壘安打，攻下超前分，陳鏞基再敲1打點安打，取得4比2領先；雄鷹在7局下靠著曾子祐、葉保弟敲安打，張肇元選到保送形成滿壘，紀慶然擊出高飛犧牲打，追回1分。

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9局上獅隊再有攻勢，陳傑憲、邱智呈、林佳緯連3棒都擊出內野安打，攻下1分，滿壘時林子豪又選到保送擠回1分。雄鷹在8局下、9局下都有滿壘攻勢，不過皆沒能得分，終場獅隊以6比3搶勝，在「南人祭」聯名主題日3連戰橫掃。

獅隊先發投手飛力獅此戰用89球主投6局，被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第3勝。（編輯：李錫璋）1140518

林佳緯
蒙德茲先發好投首獲MVP 獅勝雄鷹中止2連敗林佳緯開轟單場5安感謝花蓮眷顧 助獅擊敗悍將
魔鷹
南人祭激戰邱智呈轟逆轉3分砲 林岳平激烈抗議李東洺喜歡主導比賽節奏 6.1局先發好投獲MVP
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