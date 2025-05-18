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川普關稅戰解構全球經貿秩序 台灣應變大考驗

2025/5/18 10:42（5/18 11:08 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）總統賴清德520就職滿一週年，面對美國總統川普大打關稅戰，全球化瓦解迫使經貿秩序重組，台灣如何守住晶片製造優勢與出口競爭力命脈，是危機也是契機，對政府和企業都是一大考驗。

川普從1.0到2.0，作風有所改變。中央銀行一份報告分析，川普1.0啟動美中貿易戰，主要針對中國，但美國並未獲得供應鏈移轉利益，貿易逆差持續擴大；到了川普2.0，進一步升高保護主義，擴大關稅政策、採雙邊談判策略，強調「美國優先」，捍衛美國利益。

川普2.0的懲罰性關稅稅率大幅拉高，外界揣測關稅究竟是目的還是手段。央行認為，川普是以靈活的關稅政策作為手段，以達成邊境安全、國安戰略、公平交易等多重目標，同時強化美國自主生產，並防堵部分國家繞道取得優惠，這也導致全球貿易壁壘升高。

然而，中經院指出，川普從「精準打擊」改為「無差別攻擊」，使得台灣難以複製川普1.0時期迎來的轉單效應以及出口大爆發的成功模式，相反地，廠商面臨的是不知道最終關稅稅率多少、與競爭對手國的差距，導致企業大多靜觀其變，不敢貿然行動。

中經院院長連賢明指出，台灣與競爭對手國的稅率差異，是影響未來經濟表現的關鍵，這也是川普宣布對等關稅後，台灣股市慘遭血洗的原因，因為主要競爭對手日本與韓國稅率都低於台灣，這對台灣是不利情境。

「對企業家而言，不確定性最可怕」，台經院院長張建一直言，廠商投資放眼10年之後，現在卻連眼前會發生什麼事都不知道，就算供應鏈要二度移轉，到哪裡都會被課徵關稅，如果赴美投資，美元貶值又使進口成本增加，動輒得咎。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城形容，當前情勢好比「刀子還在往下掉」，廠商深知不確定性極高，不急著接刀，傾向先觀望、延後決策。

台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，各國談判都還在進行中，加上川普執政百日卻民調破底，不排除後續態度會放軟，也因此許多產業大老闆傾向「讓子彈飛一會」。

另外，川普2.0影響不僅止於貿易層面，金融市場更是震盪加劇。央行報告指出，川普1.0任期初期，金融市場走勢相對平穩，這次當選總統前後，金融巿場快速上漲又迅速回落，股匯債市大幅震盪，而且恐慌指數（VIX）在川普1.0當選後明顯下降，這次則顯著上升且劇烈震盪。

央行認為，川普2.0政策措施較川普1.0更急、範圍更大，且經常反覆不定，導致經濟發展具高度不確定性。

迎戰川普2.0 學者籲政府短箭長槍並行

川普2.0作風難測，景氣前景充滿迷霧。多位產業界大老形容，看不清未來局勢發展，如同「摸著石頭過河」，只能走一步算一步。

中經院副院長王健全認為，美中脫鉤是確定方向，未來可先參考2假設情境，從中思索政府及產業應對方向。

第一，美國想要打垮中國，但如果沒有找到替代中國的盟友，可以預見關稅戰將帶來通膨，民怨四起，川普政府少了民意支持，不利後續執政，如果台日韓三國合組策略聯盟，替代中國生產，成為美國夥伴，此時如何將人才、資金、稅制全面與國際接軌，是台灣最重要課題。

王健全補充，1990年代中國崛起，仰賴日本的原料、技術，韓國消費性電子及投資，以及台灣紡織、半導體及電子產品等產業鏈，既然過去如此，現在台日韓策略結盟，也能夠助攻美國解構中國競爭力，照此情況發展，台日韓可望確保未來20年寡占美國市場。

但若美國打算各個擊破，王健全認為，台灣需要大破大立戰略，對經濟的挑戰也會更大。

王健全說明，在此情境下，高附加價值的科技業移往美國，整體產業鏈外移；附加價值中等但有能力國際化的產業，可能因成本因素，前往墨西哥、菲律賓；傳統產業較缺乏國際化能力，部分成功升級轉型，部分則面臨經濟壓力，如果政府沒有妥善因應輔導，經濟安定、就業信心都會受到衝擊。

從政府角度，王健全認為，眼前最重要的是「短箭」與「長槍」並行，「短箭」是指盡量爭取成為美國再工業化夥伴，以此換取降稅、綠色通道或是經濟特區，減少對國內衝擊；同時對內加大預算協助企業，避免大規模失業，以及釋出投資抵減誘因，加速產業轉型。

「長槍」則是放眼未來的大戰略，王健全說明，美國在高科技產業有其強項，如果台灣高科技產業勢必得前進美國投資，政策也應引導建立雙向投資生態系，並深化資本市場鏈結，利用美國股市，壯大台灣企業擴張。

至於企業界，白宗城建議，業界必須體認「關稅就像潘朵拉盒子，打開很難蓋回去」，川普將關稅壁壘拉高後，後面執政者考量大型政策牽一髮動全身，連動經濟、失業等議題，「之後誰敢（把關稅）拉下來？」

白宗城進一步指出，企業內部應將戰情室列為常設組織，沙盤推演政經局勢變化、關稅調整等各種議題，並從供應鏈的角度思考，不能像過去一樣，只想著跟在客戶背後。

白宗城也以台積電為例，早在2022年，台積電徵才開出「商業情報分析師」職缺，必須是政治學博士，且需有美中台關係以及政治經濟學背景，就凸顯企業已經不能再悶著頭做事，而是要積極應對外在變局。

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中國2001年加入世界貿易組織，成為全球製造工廠，台灣企業掀起西進潮；2018年，川普執政開啟第一次美中貿易戰，台商轉向東南亞布局；2020年新冠疫情爆發，全球晶片斷鏈，台灣角色更為舉足輕重，台積電以及其供應鏈因應全球布局，往北擴散到歐洲、日本，如今在川普新政下，將進一步東拓到美洲及全球各地。

儘管面臨關稅和新台幣匯率的挑戰，但也是台灣企業再次轉骨的一大契機，如何抓住機會，避開風險，考驗政府和企業的應對能力。（編輯：林淑媛）1140518

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