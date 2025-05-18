加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

田馥甄開唱哽咽懷念方大同 稱讚活出生命精彩

2025/5/18 20:02（5/18 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手田馥甄（前）17日在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，配合落日演唱到招牌歌「懸日」。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
歌手田馥甄（前）17日在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，配合落日演唱到招牌歌「懸日」。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台南18日電）歌后田馥甄今天在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，特別選唱已故歌王方大同的「才二十三」，她哽咽表示，方大同活出生命的精彩，並把熱愛都寫進音符幻化成歌。

田馥甄今天表示，日前宣布新北萬里場將改到南投埔里演出時內心忐忑，但有工作人員安慰她只要到鹽田看到開闊的天地就會放寬心情，「就像你們有需要的話就走出家門看看雲，雲是不固定的，世界是這麼美，但無常也會存在。」

田馥甄的爸媽今天也來看演唱會，她笑說，媽媽知道要開「田調」演唱會後好奇是誰想的，她承認是自己提出的想法後，媽媽直呼膽子太大了，「她的憂心溢於言表，她應該是想說我瘋了，不過現場也這麼多瘋子呀，謝謝瘋子們。」

田馥甄今天選唱方大同離世前最後一張專輯中的「才二十三」，她表示，聽專輯時知道方大同在病中，並在作品裡感慨時間不可逆、身體老化的不可抗力，雖有感嘆卻又溫暖，讓她感受到珍惜現在、把握當下的真摯與熱情。

田馥甄表示，方大同雖然離開，但生命不重在長度而是精彩，他已經活出精彩並把熱愛都寫進音符裡幻化成歌曲，此時此刻此地還能唱他的創作就是最好的示範。

google news透過 Google News追蹤中央社

田馥甄哽咽地說，作為歌手有時表演在即卻生病，會擔心影響工作，但方大同卻是生命在即，「即使有些高音唱不上去，我還是覺得好美麗，那是生命的力量。」她最後更說，有努力把眼淚吞下去，不需要工作人員準備的面紙。

田馥甄今天翻唱了陳嫺靜「輕輕」、樂團deca joins「沉澱」等歌曲，展現不同以往的面貌，在「懸日」歌聲中夕陽落下，演唱會以新歌「一二三」、「或是一首歌」畫下句點。（編輯：張雅淨）1140518

歌手田馥甄（圖）17日起一連兩天在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，選唱已故歌王方大同的歌曲「才二十三」。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
歌手田馥甄（圖）17日起一連兩天在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，選唱已故歌王方大同的歌曲「才二十三」。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月18日
田馥甄
田馥甄美聲配鹽田夕陽開唱 邀觀眾念禱詞感謝土地田馥甄巡演結合在地風景台南鹽田開唱 網友讚：愛這片土地
方大同
金曲獎方大同遺作入圍5項獲評審團獎 邱軍未獲提名金曲獎第36屆 完整入圍名單
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
FEniX首場演唱會誠意滿滿 憶點滴與粉絲哭成一片
108
更多編輯台推薦新聞：