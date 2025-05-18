田馥甄開唱哽咽懷念方大同 稱讚活出生命精彩

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（中央社記者王心妤台南18日電）歌后田馥甄今天在台南井仔腳瓦盤鹽田舉辦「田調」演唱會，特別選唱已故歌王方大同的「才二十三」，她哽咽表示，方大同活出生命的精彩，並把熱愛都寫進音符幻化成歌。

田馥甄今天表示，日前宣布新北萬里場將改到南投埔里演出時內心忐忑，但有工作人員安慰她只要到鹽田看到開闊的天地就會放寬心情，「就像你們有需要的話就走出家門看看雲，雲是不固定的，世界是這麼美，但無常也會存在。」

田馥甄的爸媽今天也來看演唱會，她笑說，媽媽知道要開「田調」演唱會後好奇是誰想的，她承認是自己提出的想法後，媽媽直呼膽子太大了，「她的憂心溢於言表，她應該是想說我瘋了，不過現場也這麼多瘋子呀，謝謝瘋子們。」

田馥甄今天選唱方大同離世前最後一張專輯中的「才二十三」，她表示，聽專輯時知道方大同在病中，並在作品裡感慨時間不可逆、身體老化的不可抗力，雖有感嘆卻又溫暖，讓她感受到珍惜現在、把握當下的真摯與熱情。

田馥甄表示，方大同雖然離開，但生命不重在長度而是精彩，他已經活出精彩並把熱愛都寫進音符裡幻化成歌曲，此時此刻此地還能唱他的創作就是最好的示範。

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田馥甄哽咽地說，作為歌手有時表演在即卻生病，會擔心影響工作，但方大同卻是生命在即，「即使有些高音唱不上去，我還是覺得好美麗，那是生命的力量。」她最後更說，有努力把眼淚吞下去，不需要工作人員準備的面紙。

田馥甄今天翻唱了陳嫺靜「輕輕」、樂團deca joins「沉澱」等歌曲，展現不同以往的面貌，在「懸日」歌聲中夕陽落下，演唱會以新歌「一二三」、「或是一首歌」畫下句點。（編輯：張雅淨）1140518