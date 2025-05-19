早安世界》今留意午後雷陣雨5縣市防36度高溫 鋒面24日報到

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今留意午後雷陣雨5縣市防36度高溫 鋒面24日報到

中央氣象署表示，19日至23日受高壓影響，各地大致多雲到晴，午後大台北、山區易有短暫雷陣雨，山區並有較大雨勢，各地高溫約31至35度，彰化、雲林、台南、高雄、屏東等地區可能有局部36度高溫；24日將有鋒面通過，預估25日受鋒面影響，北部、宜花地區高溫略降至26到28度。（看完整報導）

蔡英文訪倫敦政經學院引騷動 近百人舉布條迎接喊「我愛台灣」

前總統蔡英文17日在倫敦政經學院（LSE）演講，在校園引發一陣騷動，除了有旅英台人熱情集結、舉布條歡迎，還有他國學生鼓掌、高喊「我愛台灣」。蔡英文演說開場時提到，上次回到LSE應該已是10多年前。能夠重返倫敦，特別是在擔任台灣總統8年後，還能回到LSE，對她而言意義非凡。憑著這股高人氣，蔡英文18日將前往富文藝氣息的倫敦諾丁罕丘街區，推廣台灣觀光。（看完整報導）

專訪／經長郭智輝：美國要重振半導體製造一定要靠台灣

美方半導體關稅各界關注，經濟部長郭智輝接受中央社專訪指出，台廠普遍反映「幾%（稅率）都不怕」，只怕比日韓高；他強調，台灣半導體產業生態系完整，美國要重振半導體製造「一定要靠台灣」，台灣也已根據232條款送出意見書，說明台美經貿與科技互補關係。（看完整報導）

日本埼玉駕車衝撞小學生釀4傷 中國男子肇逃4天後投案

日本埼玉縣三鄉市14日發生汽車衝撞小學生，導致4名男童分別受到輕重傷的肇事逃逸事件，據傳來自中國的肇事駕駛避不出面，直到18日，中國籍男子鄧洪鵬向警方自首，被以涉嫌肇事逃逸等罪名逮捕。警方正在調查詳細事發經過。（看完整報導）

教宗良十四世就職 籲停止剝削自然資源及邊緣化窮人

良十四世18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持自己的就職彌撒，開場前他以敞篷座車繞場，展現親民作風。全球有超過150國派出特使參加，台灣由前副總統陳建仁代表總統賴清德與台灣人民向新教宗致賀，盼台梵邦誼更上層樓。隨後，良十四世在美國副總統范斯及數以萬計信眾面前，呼籲人們停止剝削大自然資源及邊緣化窮人，以此為其教宗任期奠定基調。（看完整報導）

墨西哥訓練艦撞紐約布魯克林大橋 2死19傷

一艘墨西哥海軍訓練艦夸烏特莫克號17日撞上美國紐約布魯克林大橋，導致3根桅杆全斷，釀2死19傷。紐約市警察局人員表示，船隻失去動力，因此不得不駛向布魯克林一側的橋基。布魯克林大橋於1883年完工，是紐約熱門旅遊景點，也是曼哈頓和布魯克林間的主要通道。（看完整報導）

Nissan關全球7廠 日媒：擬含日本起家地工廠

日經亞洲18日報導，日本主要汽車製造商之一日產汽車因虧損嚴重，正在考慮關閉兩座在墨西哥的工廠，以及評估暫停或關閉位在日本神奈川縣的兩間工廠。神奈川縣為日產汽車創立的地點。日產2024財政年度淨虧損6708億日圓（約新台幣1400億元），虧損幅度是創業以來第3大，5月稍早，日產宣布到2027財年（2028年3月底為止）將把全球的車輛工廠從17間減為10間。（看完整報導）

花蓮女教師命案 嫌犯瘖啞男子落網

花蓮縣某校女教師的LINE帳號17日在教友群組中發出訊息，指稱「女老師遭殺害，快去找」，教友見狀後緊急找人，並通報警方，員警趕到後發現女教師陳屍召會會所房間。警方清查被害女教師交友情況，鎖定一名曾追求過女教師又性騷過的劉姓瘖啞男子涉有重嫌，18日中午在海堤防風林發現嫌犯並逮捕，釐清案情。（看完整報導）

COMPUTEX科技大咖雲集黃仁勳打頭陣 聚焦AI機器人、邊緣運算

2025台北國際電腦展將於5月20日至23日登場，AI教主、輝達執行長黃仁勳19日上午將在台北流行音樂中心進行專題演講，為今年COMPUTEX揭開序幕。除聚焦AI新未來外，輝達海外總部地點，也將成為黃仁勳演講的驚喜亮點。今年COMPUTEX大會主題為「AI Next」，展出重點聚焦AI的未來發展趨勢；除了AI伺服器，愈來愈多AI邊緣運算裝置持續開發，今年電腦展也可望有更多新品亮相。（看完整報導）

2025歐洲歌唱大賽奧地利歌手JJ奪冠 結合歌劇舞曲高音驚豔全場

歐洲歌唱大賽是全球最大規模的現場音樂電視賽事，本屆盛會開票過程緊張刺激，直到18日清晨才揭曉結果。奧地利歌手JJ以歌劇風格歌曲Wasted Love奪得冠軍，他在這首歌中展現高音技巧，巧妙融合了歌劇與電子舞曲元素。（看完整報導）

開箱老照片》時代雜誌創辦人亨利魯斯訪台

因父親是在中國的傳教士，亨利魯斯1898年生於山東，青少年時期才回到美國。他於1923年創辦時代雜誌，陸續創辦財星、生活等雜誌，為20世紀重要的媒體大亨。亨利魯斯對中國懷有特殊感情，加上堅定的基督教信仰、共和黨立場，使其一生反對中共，強力擁護蔣介石政權。在他主導下，蔣介石登上時代雜誌封面的次數達10次之多。（看完整報導）

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