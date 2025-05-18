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2025歐洲歌唱大賽奧地利奪冠 JJ飆高音驚豔全場

2025/5/18 10:01（5/18 10:26 更新）
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（中央社瑞士巴塞爾18日綜合外電報導）奧地利歌手JJ今天以歌劇風格歌曲Wasted Love，奪得2025年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍。

法新社報導，經過歐洲各國評審團和來自歐洲等地區觀眾的投票，JJ帶領奧地利自2014年絡腮鬍變裝歌后伍斯特（Conchita Wurst）以Rise Like a Phoenix奪冠以來，再度登上冠軍寶座。

歐洲歌唱大賽是全球最大規模的現場音樂電視賽事，本屆盛會開票過程緊張刺激，直到今天清晨才揭曉結果，奧地利以436分勝出，領先以色列的357分和愛沙尼亞的356分。

24歲的假聲男高音JJ表示：「感謝歐洲，是你們讓我的夢想得以成真。」JJ的本名是約翰尼斯．皮奇（Johannes Pietsch）。

他還說：「愛是世界上最強大的力量，讓我們散播更多的愛。這簡直太瘋狂了，我的夢想成真了，這真是超乎想像的經歷。」

他在Wasted Love這首歌中展現高音技巧，巧妙融合了歌劇與電子舞曲元素。

影片來源：Eurovision Song Contest
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這首參賽歌曲以單戀為主題，融合了抒情和民謠曲風，並在結尾加入電子舞曲的元素。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）說：「這是多麼了不起的成就！熱烈祝賀你贏得勝利，JJ正在創造奧地利音樂歷史。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140518

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