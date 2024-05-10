以色列選手晉級歐洲歌唱大賽決賽 瑞典上萬人遊行抗議

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（中央社瑞典馬爾默9日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽（Eurovision）決賽將於11日揭開序幕，由於以色列選手戈蘭獲得晉級，上萬名示威者今天在瑞典馬爾默遊行，抗議以色列對加薩（Gaza）軍事攻擊。

法新社報導，戈蘭（Eden Golan）今天參加第2場準決賽，在馬爾默體育場（Malmo Arena）9000名觀眾面前演唱她的歌曲「颶風」（Hurricane，暫譯），並在電視觀眾投票後晉級11日的決賽。

影片來源：Eurovision Song Contest

根據警方估計，當天稍早，包括瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）在內有1萬多人聚集在南部城市馬爾默的主廣場，然後遊行穿過市中心的步行購物街。

一名30歲的抗議者告訴法新社：「我是歐洲歌唱大賽的粉絲，這讓我心碎，但我要抵制比賽。」

除了有寫著「解放巴勒斯坦」的標語之外，人群中還可以看到寫著「歐洲歌唱大賽認為種族滅絕合理」等口號的布條。

約50名抗議者出現在馬爾默體育場前門，但隨後遭大批警察驅散。抗議者也進入歐洲歌唱大賽村（Eurovision Village），觀眾可以在那裡透過大螢幕看演唱會。

瑞典環保人士童貝里參加抗議活動。（路透社）

示威者聚集在瑞典馬爾默抗議加薩戰爭。（路透社）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天祝戈蘭好運，表示她「已經贏得比賽」，因為她承受住「可怕的反猶太主義浪潮」抗議活動。

這場加薩戰爭始於巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動空前攻擊。根據法新社對以色列官方數據的統計，那次攻擊造成超過1170人死亡，其中多半是平民。哈瑪斯也擄走約250名人質，以色列估計仍有128人在加薩，包含官員說已經死亡的36人。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130510