歐洲挺巴勒斯坦學運浪潮擴散 德法奧荷示威情況一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹7日綜合外電報導）挺巴勒斯坦運動人士掀起的校園抗議浪潮今天擴散到西歐，不滿以色列發起加薩戰爭的學生要求大學與以色列斷絕關係，期間引發暴力衝突，並導致169人遭到逮捕。

法新社報導，受到目前在美國校園上演的示威活動激發，歐洲多所大學的學生占領學校大廳與設施，要求校方終止與以色列機構的夥伴關係，表達對以色列懲罰性攻擊加薩（Gaza）的不滿。

荷蘭

數以百計的抗議群眾在荷蘭阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）校園各地再度舉行示威活動。前一天晚上，在示威群眾拒絕離開校園後，有人拍到警方持警棍驅散他們，並搗毀他們搭建的帳篷。

隨著今晚再度出現抗議活動，示威人士在通行道路上設置路障，現場也有大批警力看守。

警方在聲明中表示，警察驅離昨晚的抗議活動時，共有169人遭到逮捕。除了兩人因涉嫌犯下擾亂公共秩序罪仍遭拘留外，其他人已全數獲釋。

昨天，一小群手持照明彈的反抗議群眾闖進主要抗議活動時，曾短暫引發暴力衝突。

荷蘭國家通訊社（ANP）報導，今天約有50名示威群眾也在烏得勒支大學（Utrecht University）圖書館外頭抗議，還有數十人在德爾夫特科技大學（Delft University of Technology）內示威。

德國

在德國東部的萊比錫市（Leipzig），萊比錫大學（Leipzig University）透過聲明表示，今天約有50到60人占領一座演講廳，揮舞寫著「因反對種族滅絕而占領大學」的標語。

萊比錫大學表示，抗議群眾從內部封鎖演講廳大門，並在庭院裡搭起帳篷。大學下午請警方進駐，並提起刑事訴訟。

警方說，挺以色列的反抗議活動也在這一帶舉行，約有40人參與。有13人因涉嫌擅自進入演講廳而被提起刑事訴訟，警方目前尚未逮捕任何人。

稍早，有多達80人在柏林自由大學（Free University Berlin）校園庭院設置抗議營區，警方隨後驅離了一場示威活動。

這些抗議群眾坐在帳篷前方並揮舞著標語，其中有些戴著長期以來被視為支持巴勒斯坦理念的阿拉伯頭巾（keffiyeh）。校方表示，這群抗議人士後來進入房間與演講廳並試圖占領，校方請來警方清場。

柏林自由大學表示，校方有建物受損，當天在部分建築物內舉行的課程停課。柏林警方表示，他們依煽動仇恨與擅自進入罪名逮捕了一些人。

德國警方7日試圖驅散柏林自由大學校園內反對以色列發動加薩戰爭示威活動。（法新社）

法國、瑞士、奧地利

在法國巴黎，警方兩度進入享負盛名的巴黎政治學院（Sciences Po university）干預，驅散將自己封鎖在主要大廳內的約20名學生。

巴黎檢方表示，安全部隊進駐讓其他學生能參加考試並逮捕兩人。校方表示，考試順利進行。

過去一週，警方數度進入巴黎政治學院干預，抗議群眾要求校方揭露與以色列機構的夥伴關係。巴黎政治學院表示，約有13名學生絕食抗議。

法國警方3日進入巴黎政治學院，抗議學生被護送離開。（路透社）

警方消息人士說，在附近的梭爾邦大學（Sorbonne University）建物，警方今晚驅逐約100名占領圓形劇場的學生並逮捕88人。

在瑞士，抗議活動擴散到洛桑（Lausanne）、日內瓦（Geneva）與蘇黎世（Zurich）的3所大學。

洛桑大學（Lausanne University）在聲明中說，校方「認為沒有理由依照抗議群眾的訴求，停止與（以色列大學院校的）這些關係」。

在奧地利，自2日晚間以來，數十名抗議群眾在維也納大學（Vienna University）校園內紮營，開始搭建帳篷並懸掛標語。

根據法新社對以色列官方數據所做的統計，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動前所未見的襲擊，造成超過1170人喪命，其中大多是平民，因此引發了加薩走廊戰爭。

以色列矢言要剿滅哈瑪斯，在加薩發動了報復性攻勢。哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列攻擊造成至少3萬4789人死亡，其中多為婦孺。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130508