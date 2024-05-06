美猶太籍藝文人士籲加薩停火：別把批評以色列跟反猶混為一談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅5日專電）一群在美猶太籍文藝界人士發表聯名公開信，要求以色列對加薩走廊停火，並宣稱支持巴勒斯坦不代表「反猶太」；公開信開宗明義聲明，拒絕「批評以色列就是反猶太」說法。

以色列至今仍堅持不對加薩走廊停火，造成目前避居加薩南部拉法城市150多萬名巴勒斯坦居民陷入嚴重人道危機。全美大學學生群起以示威活動聲援，並在近期達到示威高峰，甚至有其他國家（如澳洲、法國和墨西哥）跟進。美國國會因此在1日針對此波學生示威浪潮祭出「民權法案」，藉放寬「反猶太主義」的定義來執行反歧視法律。

一群全為猶太籍的作家、藝術家和活動人士，針對「反猶太主義」議題，在創刊20年的美國文學雜誌「n+1」上，發表一封名為「危險的混談」（A Dangerous Conflation）的聯名簽署公開信，闡述將「批評以色列」以及「反猶太主義」混為一談的危險性。

公開信內容除探討反猶太復國主義（anti-Zionism）與反猶太主義（antisemitism）外，也剖析「猶太人」與「以色列」和「猶太復國主義/錫安主義」（Zionism）之間關係。公開信認為這種混談與原本強調修復世界、質疑權威、支持被壓迫者反抗壓迫者的猶太價值觀背道而馳。

公開信開宗明義聲明：「拒絕『批評以色列就是反猶太』的扣帽子說法」。

信中指出，以色列及其捍衛者長期以來使用這種修辭策略，使以色列得以否認巴勒斯坦主權，掩蓋占領事實，免於承擔責任，並維護美國對以色列的鉅額軍事投資。這種對自由言論的陰險控制圈套，現正被用來為以色列持續軍事轟炸加薩做為遮掩，並壓制國際社會的批評。

5月1日美國國會通過將「國際猶太大屠殺紀念聯盟」（International Holocaust Remembrance Alliance）對「反猶太主義」的定義納入1964年民權法案（Civil Rights Act）第6章。

公開信對此指出：「多年來，多國皆採用『國際大屠殺紀念聯盟』對反猶太主義的實用定義，且11個反猶太主義範例中有多數都涉及對以色列國家的評論，更重要的是，此聯盟將反猶太復國主義歸類為反猶太主義，這些定義使以色列政府與匈牙利、波蘭和美國等極右派反猶太主義政治勢力不斷加深關係。」

長期以來，對以色列政策的一絲反對都會被指責為反猶太主義，這使得以色列能夠維護一個被稱為「種族隔離」（apartheid）的政權。這種隔離代表對加薩和西岸的政治鎮壓，也讓以色列政府將巴勒斯坦人民的存在與世界各地的猶太人仇恨混為一談。」

美國「猶太圖書委員會」（Jewish Book Council）在2月宣布一項倡議，要求美國文學界所有人和讀者動員「舉報」與反猶太主義文學相關的事件。猶太圖書委員會表示，「反猶太主義」就是「對猶太人有偏見或仇恨」。

反誹謗聯盟（Anti Defamation League）發起人格林布拉特（Jonathan Greenblatt）舉例說：「如果現在我要求以色列停止殺人，從某些程度來看，我就是反猶太主義者。」

簽署公開信的猶太籍年輕女作家克雷茲曼（Maris Kreizman）在文學網站「Literary Hub」發文說，此倡議發出後，學校和圖書館被查禁圖書數量之多前所未見。且作家僅因簽署呼籲和平的信件即受到指責。批評以色列的人更面臨可怕後果，從圖書相關活動被取消，到記者失業，還有書商因出版與巴勒斯坦相關的書籍而受到審查。

公開信也對此種不平待遇舉例稱， 一名巴勒斯坦裔以色列籍公民在臉書上發布一段有關伊斯蘭教的貼文後，即被以色列醫院解雇。法國為避免反猶太主義，禁止在國內進行支持巴勒斯坦的抗議活動，並將展示巴勒斯坦國旗定為犯罪。英國一家醫院撤下加薩兒童的藝術作品，僅因一個親以色列團體聲稱這些藝術品讓猶太籍患者感到「不適」。

公開信還說，他們身為猶太人，也反對一切形式的反猶太主義，包括偽裝成對猶太復國主義或對以色列政策的批評；但他們也明瞭，反猶太復國主義在本質上並非反猶太主義，不應拿猶太人過去的苦難來抹滅巴勒斯坦人的經歷。正是因為反猶太主義的慘痛歷史教訓，巴勒斯坦人民也應擁有尊嚴和主權。

公開信主張，他們拒絕在猶太人的安全和巴勒斯坦人的自由之間做出錯誤的選擇，也相信猶太人和巴勒斯坦人享有相同的權利。

公開信最後呼籲加薩停火，並儘快解決加薩人質和以色列境內巴勒斯坦囚犯安全返回的問題，也要求以色列結束對加薩持續占領。（編輯：陳承功）1130506