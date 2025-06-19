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熙特爾攜手VOLVO PENTA 拓展亞太儲能和充電市場

2025/6/19 18:20（6/19 18:31 更新）
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熙特爾19日宣布，與瑞典VOLVO集團旗下動力解決方案品牌VOLVO PENTA簽署策略性合作備忘錄。左2為熙特爾董事長林聖澤。（熙特爾提供）中央社記者張建中傳真 114年6月19日
熙特爾19日宣布，與瑞典VOLVO集團旗下動力解決方案品牌VOLVO PENTA簽署策略性合作備忘錄。左2為熙特爾董事長林聖澤。（熙特爾提供）中央社記者張建中傳真 114年6月19日
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（中央社記者張建中新竹19日電）熙特爾今天宣布，與瑞典VOLVO集團旗下動力解決方案品牌VOLVO PENTA簽署策略性合作備忘錄，共同拓展亞太智慧儲能與電動設備充電市場。

熙特爾發布新聞稿指出，雙方將展開深度技術整合，結合VOLVO PENTA液冷式高效能電池子系統，與熙特爾的EMS能源管理平台，共同開發270kWh及540kWh等級的行動式快充一體機，瞄準工業用電動工具車與高功率應用，打造可靠和高效率的智慧快充解決方案。

熙特爾表示，將與VOLVO PENTA共構區域通路與市場布局，合作產品將優先透過VOLVO PENTA現有亞太經銷網絡導入，並授權熙特爾負責台灣、韓國與東南亞等地產品推廣與在地營運落地，加速產品商業化與區域技術導入的深度與廣度。

此外，雙方亦將推動品牌聯名策略，合作產品將標示「Powered by VOLVO PENTA」品牌識別，創造雙品牌加值效益與市場信賴度，提升在智慧電力與儲能轉型領域的品牌影響力。

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熙特爾指出，雙方預計針對建築與基礎建設工地之臨時供電與快充需求、工業電動車與物流車隊的高效充電應用、偏遠與離網地區之電力自主供應解決方案，以及租賃型儲能與臨時電力需求場景，進行產品落地與推廣。

熙特爾表示，首款產品原型將於2025年完成，預計2026年進入量產與商轉階段。雙方並將展開技術平台標準化與產品線擴充計畫，建立長期合作架構與共同技術藍圖，深化在亞太市場的戰略布局與持續創新能力。（編輯：林家嫻）1140619

#亞太
#瑞典
熙特爾
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