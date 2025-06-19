英國QS世界大學排名 清華大學躍升全球第176名

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，清華大學全球排名第176名，比去年躍升34名。校方今天說，進步最多的項目是教師平均論文被引用數，呈現研究動能大爆發。

英國高等教育調查機構QS發布2026年世界大學排名，資料指出，此次是清華大學在2023年（當年排名第177）之後，今年是第176名，首度重回世界前200名榜單。

清華大學今天發布新聞稿指出，其中進步最多的項目是教師平均論文被引用數，呈現研究動能大爆發，而清華教師平均論文被引用數，前年為全球第268名，此次躍升至187名，足足前進了81個名次。

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清華校務研究中心表示，清大發表於前1%頂尖期刊的比率大幅提升，從2019年的4.2%提升至2023年的4.5%；前1%高被引論文比率也在2023年成長至2.3%，這2項都在國內頂大中排名第一。

校長高為元說，清華從2022年設立「傑出人才發展基金」，提供學術表現獎勵，全校約1/3教師每年可加薪新台幣3萬到100萬元，藉此留才、攬才，對提升研究動能發揮關鍵力量。（編輯：林恕暉）1140619