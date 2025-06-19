加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉 最高行判免罰200萬元
首頁 / 生活

學者挺無糖飲品免稅 盼民眾按下變胖暫停鍵

2025/6/19 17:55（6/19 18:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市一處超市賣場架上陳列琳瑯滿目的罐裝飲料。（中央社檔案照片）
圖為台北市一處超市賣場架上陳列琳瑯滿目的罐裝飲料。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北19日電）立法院初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，新增罐裝無糖飲品免徵貨物稅，學者期待透過減糖為變胖按下暫停鍵，未來仍需持續倡議與廠商協調，也盼改變消費習慣與加強營養教育。

立法院財政委員會昨天初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案。有鑒於含糖飲料會增加心血管疾病風險，還可能引發一連串健康問題，朝野立委經討論，一致決定將罐裝無糖飲料納入免徵貨物稅，盼增加國民購買意願，進而達到增進國民健康的目的。

台灣肥胖率亞洲名列前茅，過半成人體重失控，肥胖已成不容忽視國安問題，據衛生福利部國民健康署統計，台灣成人過重及肥胖率已超過5成，每2個人就有1人體重過重，最可怕的是，台灣不只胖子大人多，小胖子也不少，台灣平均每3個孩子，就有1人有過重問題。

台灣高熱量食物、含糖飲料隨手可得，醫界多數肥胖防治專家都認為，民眾忽略「吃不健康比不運動更可怕」。台北醫學大學保健營養學系主任夏詩閔今天接受媒體聯訪時表示，含糖飲料與無糖飲料稅收上面有差異，在國外其實行之有年，美國部分州別就有採取過類似政策。

當「糖」成為全民公敵，但徵收「糖稅」能否能打擊肥胖，多數專家不認同，台灣肥胖醫學會常務理事、台大醫院副院長黃國晉認為，飲食教育才是重點。糖稅無法比照菸稅，因為菸草僅是少部分人使用，但糖類幾乎所有人天天都在攝取，難以透過提高產品價格降低民眾食用意願。

google news透過 Google News追蹤中央社

如今台灣選擇逆向而行，透過罐裝無糖飲品免徵貨物稅，以獎勵取代懲罰，夏詩閔認為，執行上仍可能面臨困難，必須確保價格具有誘因。當免稅無糖飲料明顯比含糖飲料便宜，消費者才有可能願意選擇，因此需與廠商達成價格下調的共識，才能真正朝促進健康方向推動。

夏詩閔說，過度糖分攝取與多種慢性疾病密切相關，鼓勵民眾選擇無糖飲料，對健康有正面幫助，支持無糖飲品免稅。若未來罐裝無糖飲品免稅順利三讀通過，後續推動民眾減糖仍仰賴4大關鍵因素，包含公民團體積極倡議、與廠商充分溝通協調、消費者改變購買行為與加強營養教育。（編輯：龍柏安）1140619

#財政委員會
#台北醫學大學
#立法院
#貨物稅條例
#黃國晉
#衛生福利部
#國民健康署
夏詩閔
北醫大：攝取代糖精子死亡率增 恐影響男性生育力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：