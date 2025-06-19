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保育信天翁 海保署揭台大啟動台灣首項衛星追蹤研究

2025/6/19 17:52（6/19 18:06 更新）
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海保署19日表示，保育類「短尾信天翁」於19至20世紀期間，因人類商業需求再加上火山爆發等因素，造成族群毀滅性減少，至近代經日本研究與復育計畫，短尾信天翁族群有逐漸增加趨勢，目前全球數量計有數千隻。（台灣大學博士生張瀚柏提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月19日
海保署19日表示，保育類「短尾信天翁」於19至20世紀期間，因人類商業需求再加上火山爆發等因素，造成族群毀滅性減少，至近代經日本研究與復育計畫，短尾信天翁族群有逐漸增加趨勢，目前全球數量計有數千隻。（台灣大學博士生張瀚柏提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月19日
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（中央社記者張已亷高雄19日電）保育類「信天翁」受漁業混獲及外來種入侵等威脅，族群面臨挑戰，海保署指出，將持續參與國際海鳥保育行動；另外，台大今年啟動台灣首項信天翁衛星追蹤研究，為海鳥研究開創新局。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿指出，國立台灣大學與美國合作進行「氣候變遷對我國海鳥之族群動態與覓食範圍影響研究」，研究地點包含宜蘭縣東澳外海，規劃預計對30隻黑腳信天翁、5隻短尾信天翁裝設衛星發報器，展開行蹤及習性調查，為保育建立科學基礎資料並制定混獲忌避措施。

海保署表示，台灣周邊海域可見信天翁科鳥類，包含黑背、黑腳與短尾信天翁，3種信天翁繁殖季為10月至隔年6月，鳥類會從海上回到繁殖地島嶼育雛，是牠們少數會踏上陸地的時刻。

海保署指出，根據eBird資料庫歸納，短尾與黑腳信天翁在台主要觀察高峰為12月至隔年3月，觀察地集中東北角面太平洋海域位置；黑腳信天翁離台灣較近的繁殖地在日本伊豆群島、小笠原群島等，短尾信天翁大部分族群則侷限在伊豆諸島中的無人鳥島，而黑背信天翁主要繁殖地為夏威夷中途島。

海保署表示，短尾信天翁早期數量多且普遍，但在19至20世紀期間，由於商業需求，人類採集或捕獵大量羽毛與鳥蛋，再加上火山爆發等因素，造成族群毀滅性減少，一度被認為已滅絕，而近代經日本研究與復育計畫，短尾信天翁族群有逐漸增加趨勢，全球數量計有數千隻。

海保署指出，短尾信天翁曾在澎湖列島和彭佳嶼等地有繁殖紀錄，彭佳嶼最後一筆紀錄為1935年；由於受人為干擾與捕撈影響，在台已無繁殖紀錄，未來待棉花嶼上外來鼠類移除成功後，有望成為復育基地。

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在保育方面，海保署表示，信天翁主要威脅因素包括漁業混獲等，對此，漁業署自2014年起啟動「台灣海鳥國家行動計畫」，要求遠洋漁船應遵守避鳥措施，包含安裝避鳥繩、支繩加重或夜間投繩等，尤其針對北太平洋與南大西洋等混獲率較高海域，加強執行避鳥措施。

海保署指出，中華鳥會與漁業署還有製作海鳥識別手冊，訓練觀察員辨識並記錄海鳥混獲事件，並與英國皇家鳥盟推動觀察員培訓、教育訓練及混獲研究，強化遠洋漁船港口巡訓，普及「捕魚不捕鳥」理念。（編輯：陳仁華）1140619

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