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張志豪下二軍調整 林吳晉瑋受傷兄弟缺2號捕手

2025/6/19 18:27（6/19 18:36 更新）
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中華職棒中信兄弟隊19日將近期打擊手感不佳的張志豪（前）下放二軍，總教練平野惠一受訪時表示，張志豪是很有責任感的選手，相信能把自己調整好。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月19日
中華職棒中信兄弟隊19日將近期打擊手感不佳的張志豪（前）下放二軍，總教練平野惠一受訪時表示，張志豪是很有責任感的選手，相信能把自己調整好。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟隊今天將張志豪下放二軍，總教練平野惠一表示，張志豪很有責任感，相信能把自己調整好；兄弟2號捕手林吳晉瑋受傷，平野惠一點出，這顯現出球隊須補強的地方。

張志豪近期4場出賽沒有敲出安打，其中昨天先發擔任開路先鋒，4打數沒有敲安打，被三振2次，另外選到1次保送。兄弟今天將張志豪、投手盧孟揚下放二軍，並拉今天先發登板的魏碩成、野手王政順上一軍。

今天賽前兄弟總教練平野惠一表示，主要是希望讓張志豪在二軍調整一下，調整好再回來，「相信他本人也知道，他是很有責任感的選手，相信可以把自己調整好再回到一軍。」至於今天的開路先鋒由岳政華擔任。

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另外，兄弟2號捕手林吳晉瑋在17日因鉤狀骨骨折被下放二軍，目前兄弟一軍捕手名單中僅高宇杰、陳統恩。對此平野惠一指出，現在高宇杰的身體狀況其實也不是100%，「所以現在正思考下一個捕手該怎麼辦，本來2號是林吳晉瑋，但他受傷了。」

平野惠一強調，這雖然對球隊來說是危機，但也是下一個人的機會，可以蹲捕的工具人林志綱也會準備，「如果小高（高宇杰）非常嚴重不能出賽，當然會再換一個二軍的捕手上來，捕手是非常重要的位置，因為這樣的狀況，更能夠顯現出球隊要補強的地方在哪裡，抱持著積極正面的想法。」（編輯：李亨山）1140619

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