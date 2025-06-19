屏東枋山風電開發擬設9風機 獅子鄉枋山鄉反彈聲大

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）能源業者擬於屏東枋山鄉設置9座風機，今天在枋山鄉辦理第2次說明會；獅子與枋山2鄉居民反彈聲浪大，獅子鄉陳情代表宋銘德指出，2鄉反對設置連署書已逾500份。

屏盛風力發電股份有限公司擬於屏東枋山鄉楓港村設置風機，3月下旬環評初審，專案小組要求補充修正後再審；業者今天在枋山鄉楓港社區發展協會辦理第2次說明會，來自枋山、獅子山2鄉約50名居民參加。

獅子鄉楓林村長宋銘德會前接受媒體聯訪表示，「傳統領域怎麼可以未經我們允許開發」，風機沿台9線設置，不僅楓林村200多戶，全鄉山線居民都會受影響，除居民生活品質、獅子國中師生上課品質、沿線景觀都有影響，2鄉居民反對設置風機連署書已逾500份。

獅子鄉丹路村民Kuljing（谷栗英）說，雖然風機設置點在枋山鄉，主要卻是獅子鄉排灣族傳統領域受影響；廠商開發從頭到尾未告知獅子鄉居民，說明會還是透過在地鳥會、部落大學友人得知，讓居民感到很不舒服，且風機設置位置是候留鳥必經路線，也是蝴蝶通道，恐嚴重影響環境生態。

獅子鄉公所表示，依原住民族基本法第21條，政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益；廠商應儘速與獅子鄉民諮商並取得同意，也要協商後續相關補助問題。

枋山鄉公所表示，枋山土地已很有限，廠商風機又設立在少數可耕良田，風機運轉造成陰影、眩光效應及低音頻噪音，皆會影響居民及學童身心健康，百害而無一利，鄉公所立場反對設置。

1名枋山鄉民說，不相信廠商規劃風景區大餅，區區幾支風機無法帶動觀光，枋山老年人口多，只求健康、平靜，不要低頻噪音干擾他們安養終身。

屏盛公司表示，考量與快速道路整體開發協調，以及重視學校與鄉親觀感與感受，決定將風力發電機組從原規劃10座降為9座，最靠近獅子國中機組不再納入後續開發規劃。

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對於獅子鄉民質疑，屏盛公司表示，法定要蓋之前，確實得在獅子鄉召開部落會議，一般部落會議是放在施工說明會前，並非不辦、只是排程較後，有計畫6、7月要到獅子鄉辦說明會。

屏盛提及，今年有對風機500公尺內台1線住戶近100戶逐一訪談，當中一半無人居住，而有居住的近半表示支持，將就居民提出意見，持續溝通理解；居民擔心低頻噪音與眩影，已有科學證據證明影響不大。（編輯：陳仁華）1140619

能源業者擬於屏東枋山設置風機，19日在枋山辦理第2次說明會，獅子鄉丹路村民Kuljing（谷栗英）（持麥克風者）表示，雖然風機設在枋山，主要卻是獅子鄉排灣族傳統領域受影響，廠商卻未告知獅子鄉民，讓居民感到很不舒服。中央社記者黃郁菁攝 114年6月19日