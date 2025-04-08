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台東沿海業者計畫設約58支風電機 政壇人物紛表反對

2025/4/8 18:16（4/8 18:41 更新）
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台東縣緊鄰太平洋，從南到北海岸線約176公里，台亞風能股份有限公司計畫在臨海沿線設立風電機，不過民間出現反彈聲浪，藍綠政壇近日也紛紛表態反對。圖為東海岸一景。中央社記者盧太城台東攝 114年4月8日
台東縣緊鄰太平洋，從南到北海岸線約176公里，台亞風能股份有限公司計畫在臨海沿線設立風電機，不過民間出現反彈聲浪，藍綠政壇近日也紛紛表態反對。圖為東海岸一景。中央社記者盧太城台東攝 114年4月8日
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）風能業者計畫在台東南迴沿海及東海岸設置最多58部（支）陸域發電風機，不僅部分地方團體及縣府反對，近日台東藍綠政壇人物也紛紛表態反對；業者表示，持續溝通。

台東緊鄰太平洋，從南到北海岸線約176公里，台亞風能股份有限公司計畫在臨海沿線設陸域風力發電，南迴線太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉3鄉鎮設置最多33部風機，每部平均間距約500公尺，可供超過23萬戶家庭1年用電。

東海岸則在成功鎮和長濱鄉設置最多25部風機，每部最小間距約540公尺，預計可供超過12.7萬戶家庭1年用電。

台亞公司從去年開始從南迴3鄉鎮公所說明，近日並在環境部開發論壇公告，多數鄉鎮公所態度保留，或表尊重民意；民間出現反彈聲浪，藍綠政壇近日也紛紛表態。

台東縣政府率先於3日發布新聞表示，台東縣現階段再生能源發展政策是以地熱及小水力為主，輔以屋頂型太陽光電，迄今縣府尚未接獲任何風力發電設置申請案；考量台東位處太平洋迎風面，屬天然災害高風險區，相關沿海地區大型開發計畫，須審慎評估地理條件、文化環境及縣民權益，方可進行後續討論，現行並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

民進黨台東縣黨部隨後6日在臉書（Facebook）貼文聲明，民進黨必定與地方民意站在同一陣線，不支持未經地方共識的陸域風力開發案；現階段處於廠商依「開發行為環境影響評估作業準則」法定程序在環評前進行的前期溝通，並非已決定要設置，而選址是廠商自行評估，也非中央指定。

民進黨台東縣黨部強調，雖然再生能源是永續、環保能源選項，是國家能源開發方向，但這都會建立在民意基礎上進行，若地方民意不支持，民進黨台東縣黨部也必然與民眾站在同一陣線。

民進黨立委陳瑩7日在臉書貼文，業者準備在成功與長濱設置風力發電機組，引發在地居民反彈，甚至有人藉此帶風向混淆視聽；她重申立場，「在地民意才是唯一依歸，沒有任何人可以代替台東人民，對這件事表達意見！」

她說，這個陸域發電開發案是由民間公司規劃，設置風力發電機組計畫，「絕非中央政府的規劃，也非台東縣政府推動」，但卻被有心人事斷章取義移花接木，導向中央與地方政府無作為；爭議發生之初，她已清楚表達立場，縱使綠能有發展需要，「但在地民意才是唯一依歸」。

接著國民黨立委黃建賓也透過新聞稿表示，堅決反對未經共識開發案，他說，「台東擁有全國最美麗的海灣跟山川，無法想像當一支支大型風機插滿了全台灣最美麗海岸線，還會是我們熟悉的台東嗎？」

黃建賓表示，截至4月7日，業者在環境部論壇上的公告已有超過4萬次點閱及數千則留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，他將號召連署反對。

台東縣議會也在今天發出採訪通知，明天將在台東縣議會舉辦「台東縣海岸線風力發電設置案座談會」，由議長吳秀華主持，邀請議員、海岸沿線鄉鎮長與代表參與。

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台亞公司透過訊息澄清表示，依照環評法規，在開發前須事先公告於環境部開發論壇，且公告20日內民眾可上網表達意見；這計畫現仍處於環評前期溝通階段，未來需地方政府及在地民眾支持與同意，方能開發。

倘涉及原住民保留地或傳統領域，依照原住民基本法，也須部落諮商同意，他們將持續地方溝通，也將安排適當時間於地方舉辦公開說明會，尋求地方共識，續由環境部邀集專家委員召開審查。（編輯：陳仁華）1140408

黃建賓
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