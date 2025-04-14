業者擬於台東設58座風機 彭啓明：不鼓勵

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（中央社記者張雄風台北14日電）有業者計畫在台東設置58座陸域風機引發熱議。環境部長彭啓明今天說，相關案件目前尚未送進環境部，他本身不鼓勵陸域風機，台灣不像歐美地大，設置陸域風機都需非常謹慎。

有業者計畫在台東沿海設置58座風力發電機，台東縣議會日前邀縣政府、地方首長和民意代表發表看法，與會人員均反對。經濟部表示，如地方反對就不同意開發。

彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，在2023年時就規定陸域風機在距離民宅、建物500公尺以內必須實施環評，其實風機500公尺內也不適合人和動物生存，「牛都會被嚇到」。

彭啓明指出，台東相關陸域風機案件尚未送進環境部，業者若要進行開發，環境部都會要求做好衝擊影響評估及居民溝通；就他自己而言是不鼓勵陸域風機，但尊重開發單位，也希望開發單位謹慎小心。

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彭啓明表示，從環境保護觀點，台灣不像歐美地大，設置陸域風機都需非常謹慎，如彰化地區，因為眩影都不適合住；離岸風機可能對人和植物的影響相對較小，然而對海底生物是另外的問題，有不同審核方式。

彭啓明直言，雖然與焚化爐不同，但陸域風機也算鄰鄙設施；就近期幾場陸域風機的環評案例，環評委員也有給出不應開發的建議，代表都有嚴謹審查。（編輯：張雅淨）1140414