芳苑陸域風機下修數量闖關環評 仍認定不應開發

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（中央社記者張雄風台北26日電）有業者計畫於彰化芳苑設置陸域風機，遭當地鄉民連署反對，環評初審時也遭環委認定不應開發。本案今天於環評大會審查，開發單位雖下修風機設置數量，仍未能說服環委，維持不應開發的建議。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第30次會議。審查「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」。

初審會議時，環評委員認為本案開發基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷地區；且風機衝擊區發現有彩鷸、燕鴴、黑翅鳶等保育類鳥類及高頭蝠等。判斷本案對自然環境、生態及當地居民、學校師生權益有顯著不利影響，建議認定不應開發。

根據資料，初審會議時開發單位原規劃於彰化縣芳苑鄉內陸區域設置5部風機，風機單機裝置容量約3MW，總裝置容量約15MW。

開發單位提修正案送環評大會，下修為設置4部風力機組，各風機基座間距約為210至503公尺，每部基座占地面積不超過625平方公尺，最大總裝置容量12MW。

本案也受到當地居民高度重視，會前到環境部外再次陳情，並準備當地農特產如雞蛋、花生、花生糖、地瓜、稻米等，表示風機對農業將帶來衝擊，重申反對本開發案。

芳苑鄉公所主秘林茂舜表示自己代表當地鄉民意見，不是反對國家綠能發展，但風機運轉時造成的陰影、眩光效應及低頻噪音，影響當地兩所學校學童受教權及農民的身心健康、畜牧業的產值及村民的日常生活。

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本次大會共26人登記現場旁聽、18人發言，全部表達反對意見。芳苑鄉民代表洪進來並提出當地鄉民代表會議決議書、逾千人連署反對本案。連署書明文強力反對台17線以東設立風機，及設立風機須距離住戶1000公尺以上。

環委認為，雖然開發單位下修風機數量，但地層下陷、土壤液化及淹水的疑慮仍然存在，對保育類及珍貴稀有動物仍有顯著不利影響；且對鄰近畜牧場飼養的家禽及家畜、兩所學校師生、當地居民的保護對策也不足以達到預防及減輕影響。最後仍維持初審會議建議，認定本案不應開發。（編輯：陳政偉）1140326

環境部26日下午召開環評大會，審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉民代表、畜牧業者與鄰近村民等在環境部大門陳情，要求中央尊重地方決議，否決芳苑鋐威風機開發案，應守護村民基本人權與地方產業生存權。中央社記者吳家昇攝 114年3月26日

環境部26日下午召開環評大會，審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉民代表、畜牧業者與鄰近村民等在環境部大門陳情，要求風機應距離住戶至少1000公尺，籲請中央尊重地方決議，否決芳苑鋐威風機開發案。中央社記者吳家昇攝 114年3月26日