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台東沿海擬設58部風電機 地方首長民代均反對

2025/4/9 17:54（4/9 18:06 更新）
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有風電業者計畫在台東海岸線設置約58部風力發電機，台東縣議長吳秀華（後立者）9日邀集縣府、地方首長和民意代表座談交流，與會人員均表達反對意見。中央社記者盧太城台東攝 114年4月9日
有風電業者計畫在台東海岸線設置約58部風力發電機，台東縣議長吳秀華（後立者）9日邀集縣府、地方首長和民意代表座談交流，與會人員均表達反對意見。中央社記者盧太城台東攝 114年4月9日
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）有業者計畫在台東沿海設約58部風力發電機，台東縣議會今天邀縣政府、地方首長和民意代表發表看法，與會人員表均反對。經濟部表示，如地方反對就不同意開發。

業者計畫在台東長約176公里的沿海設置陸域風力發電機，這議題最近引起台東各界關注，繼日前台東縣政府、民進黨台東縣黨部、民進黨立委陳瑩、國民黨立委黃建賓表達反對外，台東縣議長吳秀華今天邀請相關鄉鎮長、縣議員、鄉鎮代表座談，發表看法。

立委黃建賓首先透過視訊表示，他今天在立法院質詢經濟部長郭智輝，對於台灣發展陸域風電的規劃，郭智輝坦言，除了澎湖之外，也在探討台灣還有沒有其他地區可以來設置陸域風電，以及考慮在海外地區、鄰接台灣的地方，有沒有設置陸域風電的場域。

黃建賓說，他告訴郭智輝，有風電業者想在台東長濱、成功、大武、達仁、太麻里的海岸線設置將近60座大型風機，計畫已在環境部網站公告，引發民眾強烈反彈。台東海岸是全國最美麗的海岸線，萬一插滿大型風車，絕美海景將被破壞，更衝擊當地自然生態及文化，而根據業者規劃，風機位置竟然有可能在學校附近，低頻噪音與輻射恐將影響孩子及當地居民。

黃建賓表示，郭智輝回應表示，如果地方不同意，中央也不可能同意，會接受地方意見。

接著與會的鄉鎮長、縣議員、鄉鎮民代表接續發言均表示，堅決反對風電機破壞台東美麗海岸。

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民進黨籍立法委員莊瑞雄也發布新聞稿表示，這計畫可能破壞地景與文化，且這些區域為地震活動頻繁地帶，風電機基礎施工與長期運轉，可能對地層穩定造成潛在威脅，低頻噪音也會危害健康。

莊瑞雄表示，他支持綠能發展，但呼籲開發單位應立即放緩腳步，重啟與地方政府、居民及部落的實質溝通，否則這類開發案只會激起更大反彈，讓社會對綠能轉型失去信任。（編輯：李淑華）1140409

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