花蓮崇德設預拌混凝土廠 部落抗議憂生活環境變糟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮秀林鄉崇德村居民反對預拌混凝土廠設廠，部落族人今天持「守護家園、反對建廠」布條到廠區前抗議；花蓮縣政府表示，要求業者說明對環境、交通及居民生活的影響評估。

崇德村得吉利部落族人擔憂預拌混凝土廠的粉塵及汙水衝擊生態，並且造成交通安全顧慮，曾多次向有關單位陳情未果，下午約百餘名族人到工廠前拉白布條抗議，要求業者離開部落。

得吉利部落會議副主席Lowbing Miyu表示，業者來到部落設廠，事前部落無人知曉，直到大型車輛頻繁出入才曝光；已多次向有關單位陳情，反對設在部落內。

Lowbing Miyu表示，雖然業者是使用私有土地，但基於「原住民族基本法」應先諮商取得原住民族部落同意，而不是事後才公布，既不尊重部落主體性，更是踐踏部落土地。

秀林鄉長王玫瑰到場發表談話指出，此事件已有一段時日，她的立場相當為難，業者也對公所提告；族人的居住、生活品質受到威脅，站在公部門立場，絕對尊重部落權益。

透過 Google News 追蹤中央社

業者未出面回應，花蓮縣政府則表示，這家公司新廠正處於施工階段，尚未取得使用執照，將嚴格監督後續程序，確保符合法規與環境標準。

花蓮縣政府指出，尊重部落居民對於生活環境的關切，並承諾在合法範圍內積極協調各方意見。已要求業者於開發過程中充分說明對環境、交通及居民生活的影響評估，並將視情況安排進一步公開說明會，邀請部落代表參與討論，以化解疑慮並促進和諧發展。（編輯：陳清芳）1140330