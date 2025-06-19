期交所股東會通過股利4.1元 評估其他夜盤交易商品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台灣期貨交易所今天下午舉行股東會，通過每股配發股利4.1元，其中現金股利2.5元、股票股利1.6元，期交所評估其他適合夜盤交易商品，7月1日起期交所將實施新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算，規劃建置交易提交與櫃買中心申報對比機制。

期交所董事長吳自心表示，期交所將於6月底推出週五到期台指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

期交所說明，7月1日起期交所將實施新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算；此外由於夜盤交易避險功能持續發揮，期交所評估其他適合夜盤交易商品。

透過 Google News 追蹤中央社

在店頭衍生性商品集中結算系統，期交所表示，配合店頭衍生性新台幣IRS商品應集中結算機制，規劃今年建置交易提交與櫃買中心申報對比機制。

根據期交所資料，台灣期貨市場2024年總交易量3.95億口，日均量163.4萬口，去年交易量和日均量創歷史新高，連續5年交易量突破3億口。期交所去年稅後淨利新台幣42.56億元，每股稅後純益6.84元。去年夜盤交易貢獻期貨市場交易量達33%。（編輯：林家嫻）1140619