防汛整備導入AI 都會區淹水預警準確度9成

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（中央社記者賴于榛台北19日電）汛期已至，行政院災害防救辦公室今天表示，國家災害防救科技中心已導入中央氣象署新雷達資料及結合運用人工智慧（AI），提高短延時強降雨預報精度，並強化都會區淹水預警能力，將可有效提升預警準確度達9成。

台灣汛期已至，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰今天在行政院會聽取「114年汛期整備」報告後指出，治水攸關救人救命，因此預算不能少，經濟部水利署已擘劃下一階段治水相關計畫，朝向「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標前進。

卓榮泰說明，運用AI等新興科技導入防救災整備，有助災害預警及災損減少，應列為未來施政重點，且也應依既有災防計畫，全面落實河川清疏、巡檢作業，以及發電機、抽水機整備工作；同時包含抽水站、防救災所需的人、車、物料及設備，皆須確保運作正常且可供必要使用；在數量上的準備也應充裕，以完善整體調度規劃。

卓榮泰強調，上述工作必須全數到位，並持續建立全民防災意識，建立自助與共助策略，以達強化災防韌性的最終目標。

根據災防辦報告，國家災害防救科技中心已導入中央氣象署新雷達資料及結合運用人工智慧（AI），提高短延時強降雨預報精度，並強化都會區淹水預警能力，將可有效提升預警準確度達9成。

另外，為因應近期地震後高震度地區遇雨可能引發土砂災害的高度風險，交通部已強化交通設施的土石流與大規模崩塌預警措施；農業部也運用衛星資料盤點全國增加的新生崩塌面積、劃設二次災害高風險區、調降土石流警戒值、強化警戒推估資訊及針對災防告警細胞廣播內容提供客製化網頁連結訊息，並搭配整體離災避災措施，將可早期預警，有效降低損害。

治水部分，災防辦說明，目標朝減少淹水面積、縮短退水時間及提高保護標準等方向推動，同時加強震後全國河川清疏作業，統計至15日，全國河川疏濬工作已執行2135萬方，超前進度約35%，另也會持續利用無人機等科技設施以及相關志工，加強巡檢作業。

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汛期整備方面，災防辦提到，經濟部已督導台水完備應變計畫與整備483台備用發電機，水利單位也已掌握大型移動式抽水機1719台及地方政府中小型抽水機2724台，台電公司同時備妥4958名人力並規劃完善跨區支援機制，視災情需要即時調度進行搶修作業，電信業者也針對災害潛勢地區預置完善行動基地台車與搶修人力。

在避難收容與孤島應變部分，災防辦指出，已規劃全國5928處避難收容處所，促請地方政府完成整備，並督導地方政府與旅館簽定開口契約，以備不時之需；內政部除完成全國救災資源量能盤點，並針對緊急通訊系統完成保養、檢修與測試作業，同時建置181處低軌道衛星，以利災時迅速建立臨時衛星傳輸通訊鍵路功能。此外，針對全國13縣市186處易成為孤島地區，內政部也完成避難收容所、糧食與飲水、緊急通訊等整備作業。（編輯：張若瑤）1140619