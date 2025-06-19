空勤總隊盤點1300處臨時起降點 黑鷹每小時成本34萬

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（中央社記者陳俊華台北19日電）內政部長劉世芳今天說，近年山域事故頻傳，為提升空中救援效率，已盤點全國可供直升機臨時起降點約1300多處，未來將強化空地聯合救援體系。空勤總隊說明，黑鷹直升機飛行成本每小時約新台幣34萬元、海豚直升機約27萬元。

內政部部務會報今天由空勤總隊報告「直升機臨時起降點運用」。內政部次長吳堂安舉行會後記者會轉述，劉世芳表示，隨著登山風氣盛行及山域事故頻傳，直升機執行山區救援任務頻率明顯增加，為提升空中救援效率，儘量飛近待救者遇難地點，空勤總隊已盤點全國可供直升機臨時起降點約1300多處。

劉世芳說，台灣山區地形複雜、氣候多變，直升機飛行操作具高度風險，除請各級地方政府重視直升機臨時起降點增設與安全維護外，未來也將持續盤點潛在災害區域需求，結合消防、民航、國家公園等跨機關協調，強化空地聯合救援體系，縮短救援時間，提升山域應變與救災能力，守護民眾生命安全。

空勤總隊透過新聞稿指出，目前盤點全國可供直升機起降點，包含南湖大山山屋落地點等高山救援起降點計34處；國家公園管理署所列管的台18線新中橫公路108.5K大型車停車場停機坪等高山起降點39處；各縣市消防機關管轄的責任區緊急起降點共1253處，及民航局公告台北榮民總醫院等直升機起降點15處。

空勤總隊表示，經統計，近年高山救援多以長時間懸空吊掛方式進行，機組員需承受高風險環境與飛機系統繁重負荷，在飛行安全前提下，應以落地運載人員方式執行救援，增加操作安全裕度，因此有必要持續增設臨時起降點，並依飛行器型態及任務需求進行設置，以圓滿達成救援任務。

內政部說，空勤總隊除持續結合即時氣象、地理資訊與任務需求，善加運用於空中搜救任務外，呼籲山友提升登山風險意識與應變能力，詳細規劃行程、評估安全風險、備妥裝備、詳實登錄入山資訊，並與留守人保持聯繫，共同打造負責任的優質登山活動。

另外，內政部日前表示，將研提「國家公園入山管理及山域救援精進作為」，訂定相關規範與罰則等以確保登山安全，並研議納入使用者付費機制，遏止不負責任的登山行為。

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空勤總隊航勤組長李孝勇指出，通常是由申請機關依個案審查是否違反相關規定，再決定是否開罰；空勤總隊會配合支援機關來提出飛行成本，目前黑鷹直升機每小時約新台幣34萬元、海豚直升機約27萬元，將配合辦理。

吳堂安說，黑鷹、海豚直升機的起降與出勤安全非常重要，已向行政院報告、說明，除增加山域救援安全外，使用者付費部分後續將進一步研議。（編輯：林克倫）1140619