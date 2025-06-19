震旦行通過配息3.7元 看今年動能不強將審慎應對

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）震旦行去年每股純益新台幣4.26元，創下近8年新低，今天股東會通過每股配發現金股息3.7元，配發率86.8%，以今天收盤股價60.3元計算，現金殖利率達6.1%。

震旦行表示，去年營收、獲利下滑，主要受到中國市場面臨房地產業困境及內需投資低迷等不利因素影響。

展望今年，震旦行表示，全球經濟陷入貿易摩擦、通膨與貨幣政策困境，加上債務危機、地緣政治等因素衝擊，經濟動能依舊不強，震旦行將採取審慎應對。

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震旦行表示，雖然外部環境多變，但結合軟硬體銷售，將專注開發新顧客，並鞏固現有老顧客，穩住經營規模；家具事業積極開發新品與具競爭力產品，尤其將全力爭取指標性大案，拚擴大市占。

呼應熱門的雙軸轉型趨勢，震旦行結合ESG永續潮流，提供商品與解決方案服務，以及結合熱門的大數據、AI人工智能、AIoT智能物聯網等科技與工具，強化商品、服務與解決方案的數位化、智能化，協助顧客朝數位與低碳轉型。（編輯：張均懋）1140619