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竹市府粉專直播反罷活動 綠議員告發涉違反選罷法

2025/6/19 17:39
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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）民眾黨日前在新竹舉辦「罷免投不」宣講活動，竹市議會民進黨黨團表示，竹市府官方臉書同步直播，是違反選罷法等罪今天至新竹地檢署告發，市府說，尊重告發權利，已檢討並調查。

民眾黨15日於新竹站前廣場舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講活動，民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安（停職中）到場宣講，國民黨立委鄭正鈐也與黨籍市議員也出席，藍白同台。

新竹市議會民進黨黨團多名議員今天至新竹地檢署告發，民進黨竹市議員陳建名表示，竹市府官方臉書直播高虹安、鄭正鈐的政黨造勢活動，市府事後竟推卸責任給廠商「操作不慎」，已顯示市府運作已癱瘓、失能。

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律師林君鴻具狀指出，利用公家資源經營的粉絲專頁，用來協助特定政黨人士從事罷免活動宣傳，此樁違法事實涉嫌違反公務人員行政中立法、公職人員利益衝突迴避法、選罷法，以及貪污治罪條例圖利罪。

對此，新竹市政府透過文字表示，市府虛心面對外界關切，尊重告發權利，已立即展開內部檢討與調查作業，持續精進市政工作。（編輯：方沛清）1140619

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