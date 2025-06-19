中國駐美大使：美國對中關稅仍高 應徹底取消

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（中央社台北19日電）中國駐美大使謝鋒今天表示，當前美國對中關稅仍高，損害中美經貿往來，應徹底取消。他說，中國願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等產品出口，「光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？」

據中國駐美大使館官網發布，謝鋒當地時間18日在華盛頓應邀出席美中貿易全國委員會2025年度慶典晚宴並發表演講。

謝鋒表示，近期世界前兩大經濟體重回談判桌，當務之急是要言必信、行必果，落實及維護對話成果，同時發揮好中美經貿磋商機制作用，增進共識、減少誤解、加強合作。

但他強調，當前美對中關稅仍然「畸高」，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該「徹底取消」。

美中官員於9、10日在倫敦進行經貿談判後，美國總統川普（Donald Trump）表示，美國擬向中國徵收共55%的關稅、中國對美則徵收10%的關稅。

針對中美的貿易逆差問題，謝鋒說，中美經貿合作是優勢互補的雙向選擇，不是你輸我贏的零和遊戲。貿易逆差不等於吃虧，不能只盯著貨物貿易，不說在服務貿易中的巨額順差，「中美經貿往來獲益大致平衡，選擇性統計站不住腳」。

針對美國對中國實施晶片管制，謝鋒說，中國願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意來美投資消費的中國企業、買家、遊客、學生關上大門。「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？」

謝鋒還說，想人為切斷資金流、技術流、人才流，在已經全球化的今天而言是不現實的，小院高牆圈不住牆外花開，「大院鐵幕只會激發中國加快自立自強」。

他表示，中國國家主席習近平5日與川普通話，堅持對話合作正確方向，增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流。中方有誠意但講原則，中國的主權安全發展利益是不可逾越的紅線。希望美方與中方相向而行，做夥伴而非當對手，共同探索新時期中美正確相處之道。

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美中經貿代表在倫敦磋商達成初步協議，但雙方在晶片和稀土等關鍵問題仍僵持不下。美國商務部長兼美方談判代表之一的盧特尼克（Howard Lutnick）11日表示，中國雖在雙邊貿易談判中一再要求美方放行晶片，但美國不會將最佳晶片給中國。

據路透社15日報導，有知情人士透露，美中新達成的貿易休戰協議未處理攸關國安的軍用稀土出口限制一事。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140619