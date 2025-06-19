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「我們回家吧3」婁峻碩回花蓮故鄉 訪昔日約會地

2025/6/19 14:26
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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）台灣大哥大出品、曾寶儀主持的「我們回家吧」第3季正式開播，邀約歌手婁峻碩回花蓮故鄉，暢談故鄉趣事。婁峻碩帶著曾寶儀造訪當年最愛的西餐廳，自曝這是他約會時必選地點。

根據台灣大哥大MyVideo發布的新聞稿，節目中曾寶儀與婁峻碩到了學生時期的約會餐廳及到七星潭祈福。婁峻碩到了當年最愛的西餐廳，介紹這是他約會必選地點，還會特地挑選角落座位與喜歡對象共處。曾寶儀聽了瞬間化身訓導主任，高喊：「幹什麼！」婁峻碩澄清是因為不想講話被別人聽到。

曾寶儀表示，早在擔任電影「愛情城事」監製時初識婁峻碩，當時便對他留下深刻印象，「家教很好，雖然年輕卻進退有禮」，完全顛覆她對嘻哈歌手的既定印象。

婁峻碩也大方聊嬌妻焦凡凡，曾寶儀好奇他為何能坦然面對外界眼光，婁峻碩霸氣回應：「我早就知道她是我人生的另一半。」

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婁峻碩透露，開始戲劇演出是受太太影響，「她在家很愛演情境劇。」有一次婁峻碩與太太大吵，太太丟出一句：「恭喜你通過演員的考核。」婁峻碩當場笑場，化解了緊張氣氛。

「我們回家吧3」每週六中午12時於台灣大哥大MyVideo全網首播，當日晚間11時於三立都會台首播。（編輯：管中維）1140619

婁峻碩
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