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首頁 / 娛樂

告五人艾比路錄音超歡樂 犬青親手做刈包

2025/6/19 17:57（6/19 18:11 更新）
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樂團告五人（前排）最新一集錄音紀實公開了睽違2年的全新創作專輯名稱，並首度曝光與天團五月天成員石頭（後左）、瑪莎（後右）共同錄製的新曲「快樂的事記不起」片段。（相信音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
樂團告五人（前排）最新一集錄音紀實公開了睽違2年的全新創作專輯名稱，並首度曝光與天團五月天成員石頭（後左）、瑪莎（後右）共同錄製的新曲「快樂的事記不起」片段。（相信音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月19日
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）樂團告五人錄音紀實最新一集公開，展現在英國倫敦艾比路錄音室歡樂面貌，犬青在異國超市意外發現刈包食材，親自下廚製作有滷肉、煎蛋、蝦仁的刈包，用家鄉味療癒團隊。

唱片公司今天以新聞稿表示，告五人最新一集錄音紀實「Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜On the Road」，第3集公開睽違2年的全新創作專輯名稱「我們就像那些要命的傻瓜」，並首度曝光與樂團五月天石頭、瑪莎共同錄製的新曲「快樂的事記不起」錄音片段。

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錄音現場雲安與瑪莎、石頭一起左右搖擺、歡樂拍手、大聲吶喊，氣氛high到像是一場派對。瑪莎形容：「每一團做音樂的方式，真的滿不一樣的，在那個空間裡面，把原本準備好的東西錄製完成。告五人不只是這樣而已，他們會去感受錄音室給他們什麼回饋，真的在享受玩音樂的樂趣。」

而錄音當天犬青趁午餐時間到附近超市採買，意外發現熟悉的刈包食材，立刻決定親自下廚，製作刈包分送給現場團隊，豐富內餡包含滷肉、煎蛋、蝦仁等，熱騰騰的刈包香氣讓大家在高強度錄音中獲得片刻療癒。（編輯：張雅淨）1140619

#犬青
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