台中羅布森圖書館動土 企業家汪世旭賣廠捐1.2億

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（中央社記者蘇木春台中19日電）曾在台中創辦公益書店「羅布森書蟲房」的企業家汪世旭賣掉2工廠，籌資捐贈台中市府1.2億元在南屯區打造「羅布森圖書館」今天舉辦開工動土典禮，估民國115年底前完工。

台中市政府今天在「羅布森圖書館」預定地舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立法委員廖偉翔、羅布森公司董事長汪世旭等人與地方民意代表皆出席。

盧秀燕會中致詞前，先邀請在場出席者用10秒掌聲感謝汪世旭，她表示，感謝他開家族會議，賣掉2座工廠籌措新台幣1.2億元捐給市府，以愛書人之心捐建「羅布森圖書館」，豐富市民的閱讀生活，市府也編列近7500萬元辦理室內裝修，力拚115年底前完工。

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汪世旭說，他退伍後首份工作就是在書店，多年來心繫著閱讀工作，感謝市府與社會大眾成全，讓他一圓少年夢，並在他耳順之年，一圓閱讀之夢。

台中市文化局指出，羅布森公司曾於102年創設公益服務的「羅布森書蟲房」，堅持10年深耕偏鄉閱讀。「羅布森圖書館」將以高綠覆率的「生態水綠圖書館」為核心設計理念，打造一座能與四季對話的「散步建築」。（編輯：戴光育）1140619