加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉 最高行判免罰200萬元
首頁 / 地方

台中羅布森圖書館動土 企業家汪世旭賣廠捐1.2億

2025/6/19 18:46（6/19 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾在台中市烏日區創辦公益書店「羅布森書蟲房」的企業家汪世旭，捐資打造「羅布森圖書館」，19日在南屯區正式開工動土。圖為完工模擬圖。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月19日
曾在台中市烏日區創辦公益書店「羅布森書蟲房」的企業家汪世旭，捐資打造「羅布森圖書館」，19日在南屯區正式開工動土。圖為完工模擬圖。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）曾在台中創辦公益書店「羅布森書蟲房」的企業家汪世旭賣掉2工廠，籌資捐贈台中市府1.2億元在南屯區打造「羅布森圖書館」今天舉辦開工動土典禮，估民國115年底前完工。

台中市政府今天在「羅布森圖書館」預定地舉辦開工動土典禮，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立法委員廖偉翔、羅布森公司董事長汪世旭等人與地方民意代表皆出席。

盧秀燕會中致詞前，先邀請在場出席者用10秒掌聲感謝汪世旭，她表示，感謝他開家族會議，賣掉2座工廠籌措新台幣1.2億元捐給市府，以愛書人之心捐建「羅布森圖書館」，豐富市民的閱讀生活，市府也編列近7500萬元辦理室內裝修，力拚115年底前完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

汪世旭說，他退伍後首份工作就是在書店，多年來心繫著閱讀工作，感謝市府與社會大眾成全，讓他一圓少年夢，並在他耳順之年，一圓閱讀之夢。

台中市文化局指出，羅布森公司曾於102年創設公益服務的「羅布森書蟲房」，堅持10年深耕偏鄉閱讀。「羅布森圖書館」將以高綠覆率的「生態水綠圖書館」為核心設計理念，打造一座能與四季對話的「散步建築」。（編輯：戴光育）1140619

#台中市
#立法院
#國民黨
#盧秀燕
#圖書館
企業家汪世旭（圖）捐資台中市政府新台幣1.2億元，要在南屯區打造羅布森圖書館，19日他也親自出席開工動土典禮。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月19日
企業家汪世旭（圖）捐資台中市政府新台幣1.2億元，要在南屯區打造羅布森圖書館，19日他也親自出席開工動土典禮。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：