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礦山藝術季6/27登場 達人引路體驗聚落文化地景

2025/6/19 18:23（6/19 18:51 更新）
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2025礦山藝術季27日將登場，將由在地人與畫家、詩人引領群眾尋訪存在於山海與歷史間，人們對礦山土地的感情。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月19日
2025礦山藝術季27日將登場，將由在地人與畫家、詩人引領群眾尋訪存在於山海與歷史間，人們對礦山土地的感情。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月19日
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市立黃金博物館今天表示，「礦山藝術季」於27日登場，包含地景藝術、表演、教育及文化行旅；在地達人將引路讓旅人體會水湳洞猶如上帝打翻調色盤，感受礦山歲月的脈動。

觀光旅遊局今天舉辦「新北夏之旅」系列活動記者會，包括親子同樂的新北市兒童藝術節、福隆國際沙雕藝術季、八里城市沙雕展、藝術與地景歷史融合的「礦山藝術季」、九份紅燈籠祭等，帶領民眾從海岸到山城，探索夏日風情。

黃金博物館長林文中表示，礦山藝術季文化行旅依循聚落、信仰、自然3條脈絡，規劃「第一封信：金瓜石，信仰之書」、「第二封信：水湳洞，自然之歌」及「第三封信：九份，漫金之詩」體驗路線。

他說，活動自27日起至8月24日，將由在地人與畫家、詩人引領，尋訪山海與歷史間，人們對礦山土地的感情。在地達人張傳益將帶大家走訪金瓜石聚落，瞭解多元信仰於礦山落腳的故事，

另外，在地耆老李文章帶隊走訪水湳洞，帶大家認識點綴在山頭的美麗顏色，猶如上帝打翻了調色盤。

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其次，達人也將帶著九份紅燈籠，跟著旅人夜訪九份老街，遙想那些夜裡，淘金人的夢想，並與詩人陳繁齊一起讀寫礦山的心緒。

市府觀旅局說，另外，「2025九份紅燈籠祭」沿街懸掛的傳統紅燈籠與特色打卡裝置串聯，象徵平安、福氣、愛情、財富與事業的祈願。活動將一路持續至7月13日，邀請國內外民眾提燈祈福、共遊九份。（編輯：龍柏安）1140619

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2025礦山藝術季將自27日起展開，今年文化行旅依循聚落、信仰、自然3條脈絡，規畫「第一封信：金瓜石，信仰之書」、「第二封信：水湳洞，自然之歌」及「第三封信：九份，漫金之詩」體驗路線，邀請民眾走訪慢遊。圖為九份紅燈籠季。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月19日
2025礦山藝術季將自27日起展開，今年文化行旅依循聚落、信仰、自然3條脈絡，規畫「第一封信：金瓜石，信仰之書」、「第二封信：水湳洞，自然之歌」及「第三封信：九份，漫金之詩」體驗路線，邀請民眾走訪慢遊。圖為九份紅燈籠季。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月19日
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